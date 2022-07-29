Незабаром в Україні подешевшають авто з пробігом: актуальні ціни українцям вже не по кишені

Середня ціна легкового автомобіля з пробігом нині складає близько $6-7 тис. Однак такою вона залишатиметься недовго. Вже через 1-2 місяці вартість вживаних машин поступово піде на спад. Такий прогноз дав керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.





Експерт стверджує, що здорожчання долара на 25% призведе до зниження платоспроможності українців. Ті самі цінники в доларах, які раніше цілком влаштовували покупців, будуть їх відлякувати. Тому дилерам вторинного ринку доведеться переглянути свої ціни, якщо вони не хочуть втрачати покупців.

Погоджується з Бучацьким і очільник Асоціації дилерів вживаних авто Тарас Коваленко. Він зазначив, що автомобіль для українців не є першочерговою потребою. Тому ціна для них є дуже важливим фактором, який може змусити відмовитися від покупки.

Коваленко також зазначив, що зниження вартості б/в автомобілів буде дуже поступовим. Відміна «нульового розмитнення» може стати причиною скорочення імпорту. В результаті транспортні засоби з пробігом стануть дефіцитними і це буде гальмувати процес їх здешевлення.

Найкращим способом знизити доларові цінники вживаних автомобілів було б повернення безмитного режиму. Проте піти на такий крок у владних колах точно не готові, адже там вже розраховують за чималі надходження до бюджету за рахунок мита з імпорту.

Хоча варто зауважити, що на розгляді парламенту зараз знаходиться 15 законопроектів з пропозиціями щодо зміни митних правил для імпортних автомобілів. Та найбільше нардепи схиляються до урядової ініціативи, яка пропонує розмитнення автомобілів за допомогою державного застосунку «Дія».

На думку Бучацького, правила розмитнення все ж можуть дещо, але це точно буде не раніше осені. Що ж стосується безкоштовного розмитнення, на його повернення надії взагалі немає. Тож знижувати ціни на автомобілі продавці зараз можуть лише собі у збиток.