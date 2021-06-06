“Остановит только смерть”: Monobank напугал украинцев условиями сотрудничества

Мобильный банк Monobank быстро становится популярным, но есть нюансы, которые подвергаются беспощадной критике со стороны клиентов. Дело в том, что финансовая структура не идет на компромиссы и не собирается договариваться с клиентами о начислении процентов за пользование потребительским кредитом. «Остановите только смерть», – так Monobank напугал украинцев условиями сотрудничества.Подробности – в нашем материале.





Проценты начисляются даже во время следствия

Аферисты атакуют карточки клиентов Monobank. Зная персональные данные, номер и срок действия карты, злоумышленники сняли деньги. Клиентка обратилась в полицию и позвонила в банк, чтобы сообщить об этом.

Но финансовое учреждение не пошло навстречу и начала начислять проценты, хотя карта находилась под следствием. Представители банка так и сказали, что для них это не имеет значения, потому что единственной уважительной причиной для того, чтобы не взимать проценты являются смерть клиента.

По мнению потребителя, Monobank сам открыл карточный счет с лимитом на ее имя и, зная все имеющуюся информацию, снял все средства, а затем требует их возвращения с процентами. Поэтому она предостерегает других, чтобы пользовались этой карточкой только онлайн и не отвечали на подозрительные телефонные звонки. Кстати, банк никогда не звонит клиенту и не требует предоставить информацию по карте и другие персональные данные.

Что об этом думают в сети

Но другие клиенты считают иначе. По их мнению, банк к этой афере не имеет значения, а требовать оплату кредита имеет право. Можно разве что договориться о реструктуризации и постоянно напоминать о себе в полицию, чтобы искали мошенников. Также можно в судебном порядке доказать, что это был не клиент, тогда возможно сделают даже перерасчет.