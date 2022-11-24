Просто не везет ли здесь замешанная магия: пять признаков порчи

У каждого из нас бывают периоды рокового невезения. Такие периоды мы обычно называем «черной полосой» и с нетерпением ждем, когда на горизонте появится свет, а все невзгоды останутся позади. Но иногда выбраться из водоворота проблем не так уж легко, особенно если туда нас затащили намеренно.

Речь идет о порче. Некоторые считают ее полной чепухой, а другие свято в нее верят и сразу, как только обнаруживают у себя признаки порчи, бегут к священнику. Но как отличить обычное невезение от проявлений черной магии? По каким признакам можно определить порчу?

Внезапное ухудшение самочувствия

У человека резко возникают проблемы со здоровьем и состояние его с каждым днем ​​только ухудшается. Причину такого самочувствия не могут понять даже врачи, ведь эта болезнь просто не поддается диагностике.

Финансовые проблемы

Неожиданно появляются дополнительные расходы, значительно ухудшающие финансовое положение. Ко всему возникают проблемы на работе, человек начинает ссориться с коллегами и начальником. Дело может дойти даже до увольнения.

Резкое изменение поведения

Человек теряет смысл жизни, становится депрессивным и апатичным. Исчезает желание видеться с друзьями, заниматься любимым хобби и вообще радоваться хотя бы чему-то.

Появление вредных привычек

Жертвы порчи нередко начинают пить, принимать наркотики или каким-либо другим способом вредить своему здоровью.

Ухудшение отношений с близкими

Человек может поругаться с родителями, детьми, второй половинкой. Он становится безразличным к чувствам и переживаниям окружающих, начинает их игнорировать.

Если вы заметили у себя или своих близких хотя бы некоторые из этих признаков, лучше не терять времени и обратиться к священнику. Не стоит доверять разного рода знахаркам и экстрасенсам, обещающим за один сеанс снять порчу. Ведь чаще всего они оказываются шарлатанами, охотящимися на вашими деньгами.