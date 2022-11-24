Просто не везет ли здесь замешанная магия: пять признаков порчи
Депрессия, пьянство и безразличие к окружающим – это совсем не похоже на обычную «черную полосу».
У каждого из нас бывают периоды рокового невезения. Такие периоды мы обычно называем «черной полосой» и с нетерпением ждем, когда на горизонте появится свет, а все невзгоды останутся позади. Но иногда выбраться из водоворота проблем не так уж легко, особенно если туда нас затащили намеренно.
Речь идет о порче. Некоторые считают ее полной чепухой, а другие свято в нее верят и сразу, как только обнаруживают у себя признаки порчи, бегут к священнику. Но как отличить обычное невезение от проявлений черной магии? По каким признакам можно определить порчу?
- Внезапное ухудшение самочувствия
У человека резко возникают проблемы со здоровьем и состояние его с каждым днем только ухудшается. Причину такого самочувствия не могут понять даже врачи, ведь эта болезнь просто не поддается диагностике.
- Финансовые проблемы
Неожиданно появляются дополнительные расходы, значительно ухудшающие финансовое положение. Ко всему возникают проблемы на работе, человек начинает ссориться с коллегами и начальником. Дело может дойти даже до увольнения.
- Резкое изменение поведения
Человек теряет смысл жизни, становится депрессивным и апатичным. Исчезает желание видеться с друзьями, заниматься любимым хобби и вообще радоваться хотя бы чему-то.
- Появление вредных привычек
Жертвы порчи нередко начинают пить, принимать наркотики или каким-либо другим способом вредить своему здоровью.
- Ухудшение отношений с близкими
Человек может поругаться с родителями, детьми, второй половинкой. Он становится безразличным к чувствам и переживаниям окружающих, начинает их игнорировать.
Если вы заметили у себя или своих близких хотя бы некоторые из этих признаков, лучше не терять времени и обратиться к священнику. Не стоит доверять разного рода знахаркам и экстрасенсам, обещающим за один сеанс снять порчу. Ведь чаще всего они оказываются шарлатанами, охотящимися на вашими деньгами.
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