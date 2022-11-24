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Просто не везет ли здесь замешанная магия: пять признаков порчи

Депрессия, пьянство и безразличие к окружающим – это совсем не похоже на обычную «черную полосу».

25.11.2022
1 хвилина на прочитання

У каждого из нас бывают периоды рокового невезения. Такие периоды мы обычно называем «черной полосой» и с нетерпением ждем, когда на горизонте появится свет, а все невзгоды останутся позади. Но иногда выбраться из водоворота проблем не так уж легко, особенно если туда нас затащили намеренно.

Речь идет о порче. Некоторые считают ее полной чепухой, а другие свято в нее верят и сразу, как только обнаруживают у себя признаки порчи, бегут к священнику. Но как отличить обычное невезение от проявлений черной магии? По каким признакам можно определить порчу?

  • Внезапное ухудшение самочувствия

У человека резко возникают проблемы со здоровьем и состояние его с каждым днем ​​только ухудшается. Причину такого самочувствия не могут понять даже врачи, ведь эта болезнь просто не поддается диагностике.

  • Финансовые проблемы

Неожиданно появляются дополнительные расходы, значительно ухудшающие финансовое положение. Ко всему возникают проблемы на работе, человек начинает ссориться с коллегами и начальником. Дело может дойти даже до увольнения.

  • Резкое изменение поведения

Человек теряет смысл жизни, становится депрессивным и апатичным. Исчезает желание видеться с друзьями, заниматься любимым хобби и вообще радоваться хотя бы чему-то.

  • Появление вредных привычек

Жертвы порчи нередко начинают пить, принимать наркотики или каким-либо другим способом вредить своему здоровью.

  • Ухудшение отношений с близкими

Человек может поругаться с родителями, детьми, второй половинкой. Он становится безразличным к чувствам и переживаниям окружающих, начинает их игнорировать.

Если вы заметили у себя или своих близких хотя бы некоторые из этих признаков, лучше не терять времени и обратиться к священнику. Не стоит доверять разного рода знахаркам и экстрасенсам, обещающим за один сеанс снять порчу. Ведь чаще всего они оказываются шарлатанами, охотящимися на вашими деньгами.

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25.11.2022
1 хвилина на прочитання
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