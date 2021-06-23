В Україні перестануть працювати сотні тисяч смартфонів: як не перетворитись в “цеглину”

Проблема із незаконним ввезенням смартфонів з-за кордону та продажем крадених мобільних в Україні існує вже давно. Лише у поточному році держава понесла близько 1 мільярда доларів збитків через контрабанду техніки. А жертвами мобільних крадіїв щорічно стають понад 100 тисяч українців.





Як боротимуться із нелегальними смартфонами?

У Верховній Раді врешті вирішили покласти край нашестю нелегальних смартфонів та розпочали роботу над законопроектом, покликаним розв’язати дану проблему. Отож незабаром в Україні може з’явитися електронна база даних, що міститиме «білий», «чорний» та «сірий» списки мобільних телефонів.

Гаджети, що потраплять у «білий» список, матимуть «чистий» IMEI (унікальний заводський номер). Це смартфони, які опинилися в Україні та були продані офіційно.

До «сірого» списку потраплять контрабандні гаджети. Таких в Україні наразі найбільше. До того ж навіть самі власники часто не знають, що користуються незаконно ввезеним в країну апаратом. Такі гаджети можна буде врятувати шляхом реєстрації. Тоді вони будуть переведені у «білий» список.

До «чорного» списку внесуть крадені телефони, IMEI яких було підроблено чи скопійовано. Власникам таких мобільних доведеться нелегко, адже гаджети буде повністю заблоковано й вони перетворяться у непотрібні «цеглини».

Що може стати на заваді новим правилам?

Наразі існує ймовірність, що проект боротьби із контрабандними та краденими пристроями вдасться реалізувати ще нескоро. Адже для цього потрібно придбати систему, що зможе за кодом IMEI визначати, які мобільники легальні, а які ні. Ця система під назвою Device Identification Registration and Blocking System (DIRBS) вартуватиме державі близько 50 мільйонів гривень.

До того ж із використанням такого доволі жорсткого методу «зачистки» ринку смартфонів є певні проблеми. Раптове відімкнення мобільних вже зараз не на жарт лякає громадян. Майже всі українці, що володіють смартфонами, користуються з їх допомогою електронними документами та мобільним банкінгом. Поза раптовим відключенням від мережі, вони турбуються ще й про безпеку своїх особистих даних.

Отож у процесі роботи із новим законопроектом депутатам варто врахувати потреби та права споживачів. Адже в іншому випадку закон може викликати неабиякий спротив суспільства.