Соціальна нерівність: українці отримають зовсім різні платіжки за електрику

Днями Кабінет міністрів України запропонував новітню систему тарифікації, що одразу ж викликала чимало запитань у громадян. Скільки ж тепер ми платитимемо за світло та від чого залежатиме ціна за кіловат?





Відповідно до нової системи тарифікації зекономити на світлі буде напрочуд важко. Адже тепер ціна за 1 кВт*год напряму залежатиме від того, скільки електрики ви спожили за місяць. Найдоступнішим тариф стане для тих громадян, які використовують не більше 100 кВт*год за місяць. Вони платитимуть всього 1,68 гривні за кіловат. Цю ціну можна у якісь мірі вважати пільговою, адже так мало електроенергії використовують зазвичай незахищені категорії населення.

Для домогосподарств, що використовують більше енергоресурсу, ціни будуть значно вищими. Якщо в середньому за місяць ви «зпалюєте» від 100 до 300 кіловатів енергії, платити на кожну електроодиницю доведеться 2,4 гривні. Споживаючи 300-500 кВт*год – отримаєте ставку в розмірі майже 3 гривні за кіловат. А для господарів, що використовують понад 500 кіловатів, ціна буде просто таки непідйомною – 4 гривні за одиницю енергії.

У свій захист Міністерство енергетики стверджує, що такі тарифи є повністю обґрунтованими. Адже лише на доставку до квартири вже згенерованої одиниці енергії витрачається 1,51 гривні. А собівартість струму, тобто ціна його виробництва і доставки до осель українців, у різних областях коливається від 2,5 до 4 гривень. Наразі ж українці сплачують за користування електроенергією ледь не удвічі менше за її реальну вартість.

Отож зекономити на електриці тепер вдасться лише тим, хто потрапляє у категорію споживання до 100 кВт*год за місяць. Враховуючи, що лише холодильник, який є у кожному домі, використовує близько 40 кіловатів струму протягом місяця, важко уявити такого ощадливого споживача. Отож нам залишається лише занепокоєно очікувати нових платіжок за світло та сподіватися на якнайнижчу ціну.