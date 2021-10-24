В Україні зростає попит на професію без вищої освіти: зарплата до 1000$

Аналітики ринку праці помітили незвичне для середини жовтня зростання попиту на кухарів. За останній тиждень на відомому ресурсі з пошуку роботи з’явилася майже 1000 пропозицій. Кухарям пропонується зарплата до 30 000 грн.





Як повідомила керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна, серед частих вимог до представників цієї професії варто відзначити знання рецептур і технологій, а також дотримання чистоти, досвід роботи мінімум 2 роки і пунктуальність. Тобто вимоги цілком стандартні, що дозволяє працевлаштуватися навіть малодосвідченим кухарям.

При цьому пропонується непогана зарплата. В цілому оклад залежить від регіону, графіка роботи та обов’язків. Заробіток складе від 10 до 30 тисяч гривень. Не менш важливими будуть знання калькуляції, правил товарного сусідства і якості продуктів.

Найбільше пропозицій у великих містах, таких як Одеса, Київ і Харків. Найчастіше пропонується працювати по змінах 2/2 або 3/3 з 10:00 до 22:00. Окремі вакансії вимагають досвід кондитера або технолога.

Зазвичай кухарів шукають навесні перед стартом літнього сезону. Тому нетипове таке зростання попиту на кухарів зараз. Частково це пов’язують з пандемією коронавірусу, багато закладів відновлюються і намагаються набрати персонал до Нового року.

Якщо говорити про рівень зарплат в інших професіях, то найбільш активно зростають оклади в IT, страхуванні та агросфері. При цьому ринок стабільно відчуває нестачу представників робочих спеціальностей. Їм пропонуються зарплати значно вище тих, що отримують люди з вищою освітою.

За статистикою у кожного другого безробітного в Україні є диплом про вищу освіту. Вже котрий рік абітурієнтів закликають обирати робочі спеціальності, адже вони досить популярні, а рівень заробітку набагато вищий, ніж у випускників з дипломом вишу.