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Експерти назвали максимальну можливу ціну біткоїну

15.02.2022
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Улюблена тема для обговорення всіх, хто хоч якось зацікавлений в інвестиціях, і особливо в криптовалюті — це те, наскільки може вирости Біткоїн. Але в цьому питанні потрібно слухати не думки блогерів, які створили собі канал місяць тому, а аналітику серйозніших товаришів.


Наприклад, таких як Майк МакГлоун. Це старший аналітик Bloomberg (одне з головних американських фінансових інформагентств) з біржових товарів. За його словами, зараз Біткоїн “формує стійкий мінімум”. Наступний крок – зростання. І верхньою планкою для «битка» МакГлоун вважає заповітні і очікувані 100 000 $ за 1 BTC . Точних прогнозів щодо термінів аналітик не дає. 

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Щоправда, раніше МакГлоун був оптимістичніший. 

Наприкінці березня минулого року він же писав у Твіттері, що Біткоїн може подорожчати до 400 000 $, чекаючи стрибка вартості як у 2013 та 2017 роках. Але, мабуть, тиск на криптовалюти з боку держав та МВФ змусив експерта скоригувати свої прогнози.

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15.02.2022
1 хвилина на прочитання

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