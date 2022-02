Експерти назвали максимальну можливу ціну біткоїну

Улюблена тема для обговорення всіх, хто хоч якось зацікавлений в інвестиціях, і особливо в криптовалюті — це те, наскільки може вирости Біткоїн. Але в цьому питанні потрібно слухати не думки блогерів, які створили собі канал місяць тому, а аналітику серйозніших товаришів.

Наприклад, таких як Майк МакГлоун. Це старший аналітик Bloomberg (одне з головних американських фінансових інформагентств) з біржових товарів. За його словами, зараз Біткоїн “формує стійкий мінімум”. Наступний крок – зростання. І верхньою планкою для «битка» МакГлоун вважає заповітні і очікувані 100 000 $ за 1 BTC . Точних прогнозів щодо термінів аналітик не дає.

Щоправда, раніше МакГлоун був оптимістичніший.

#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity — Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ

— Mike McGlone (@mikemcglone11) March 26, 2021