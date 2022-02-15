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Стартував перший розпродаж на Redmi Note 11 Pro 5G та LTE версію

15.02.2022
3 хв. на прочитання

Компанія Redmi оголосила про старт продажів глобальних версій смартфону Redmi Note 11 Pro 5G та його LTE-версії. Крім продуктивного заліза, новинки отримали просунуті камери з датчиками на 108 Мп, ємні акумулятори із швидкою зарядкою та широкий набір інших корисних характеристик за розумною ціною.


5G без компромісів

Redmi Note 11 Pro 5G оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та невеликим отвором для 16-мегапіксельної фронталки вгорі по центру. Частота оновлення 120 Гц підвищує плавність зображення, а рахунок прискореної до 360 Гц частоти опитування сенсор швидко і безпомилково реагує на дотики. Такі характеристики порадують любителів мобільного геймінгу та можуть дати перевагу у змагальних іграх.

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Апаратна платформа Redmi Note 11 Pro включає продуктивний процесор Snapdragon 695 5G у зв’язці з 6/8 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 64 або 128 ГБ у різних конфігураціях. Потужності цього заліза вистачить і роботи, і розваг. Збільшити обсяг внутрішньої пам’яті можна за допомогою картки microSD. За автономність смартфона відповідає акумулятор на 5000 мАг, що підтримує 67-ватну зарядку для швидкого поповнення ємності.

До складу основної камери гаджета увійшли датчики з роздільною здатністю 108 (основний), 8 (ширококутний) та 2 Мп (макрооб’єктив) для різних сценаріїв мобільної зйомки. Селфі-модуль також підтримує функцію розблокування по обличчю як альтернативу сканеру відбитків пальців на бічній грані корпусу. Доповнюють список особливостей моделі ІЧ-модуль для керування побутовою технікою та чіп NFC для безконтактних платежів за допомогою Google Pay.

Доступний LTE

Більш доступний Redmi Note 11 Pro відрізняється від 5G-версії моделлю процесора. Він побудований на базі восьмиядерного MediaTek Helio G96 і поставляється з тими самими конфігураціями пам’яті. Крім того, апарат оснащений додатковим датчиком глибини 2 Мп для портретної зйомки. В іншому моделі ідентичні – обидві обладнані стереодинаміками та 3,5-мм роз’ємом для дротових навушників.

Порівняння Redmi Note 11 Pro 5G та Redmi Note 11 Pro та конкурентів

Redmi note 11 pro 5GRedmi note 11 proSamsung Galaxy A32Realme 9 Pro
Дисплей
ТипSuper AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak)Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak)Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM)Super AMOLED, 120Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak)
Розмір6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio)
Розширення1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density)
ЗахистCorning Gorilla Glass 5Corning Gorilla Glass 5Corning Gorilla Glass 5
Платфорама
OSAndroid 11, MIUI 13Android 11, MIUI 13Android 11, One UI 3.1Android 12, Realme UI 3.0
ChipsetQualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)Mediatek Helio G96 (12 nm)Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm)Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
GPUAdreno 619Mali-G57 MC2Mali-G52 MC2Adreno 619
Пам’ять64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
Головна камераМодулі108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)
2 MP, f/2.4, (macro)		108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)
2 MP, f/2.4, (macro)
2 MP, f/2.4, (depth)		64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
5 MP, f/2.4, (macro)
5 MP, f/2.4, (depth)		64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (depth)
Відео1080p@30fps1080p@30fps1080p@30fps4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS
Селфі камераModules16 MP, f/2.4, (wide)16 MP, f/2.4, (wide)20 MP, f/2.2, (wide)16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0″, 1.0µm
ЗвукДинамікиСтереодинамікиСтереодинамікиТакТак
Інфрачервоний портТакТакНіНі
FEATURESSensorsДатчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компасДатчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компасFingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compassFingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
БатареяTypeLi-Po 5000 mAhLi-Po 5000 mAhLi-Po 5000 mAhLi-Po 5000 mAh
ЗарядкаTurbo Fast charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised)
Power Delivery 3.0
Quick Charge 3+		Turbo Fast charging 67W, 51% in 15 min (advertised)
Power Delivery 3.0
Quick Charge 3+		Fast charging 15WFast charging 33W

 

Доступність

В офіційному магазині на Aliexpress проходить акція. Зараз ціни на смартфони для українців стартують від $279.

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15.02.2022
3 хв. на прочитання

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