Стартував перший розпродаж на Redmi Note 11 Pro 5G та LTE версію
Компанія Redmi оголосила про старт продажів глобальних версій смартфону Redmi Note 11 Pro 5G та його LTE-версії. Крім продуктивного заліза, новинки отримали просунуті камери з датчиками на 108 Мп, ємні акумулятори із швидкою зарядкою та широкий набір інших корисних характеристик за розумною ціною.
5G без компромісів
Redmi Note 11 Pro 5G оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та невеликим отвором для 16-мегапіксельної фронталки вгорі по центру. Частота оновлення 120 Гц підвищує плавність зображення, а рахунок прискореної до 360 Гц частоти опитування сенсор швидко і безпомилково реагує на дотики. Такі характеристики порадують любителів мобільного геймінгу та можуть дати перевагу у змагальних іграх.
Апаратна платформа Redmi Note 11 Pro включає продуктивний процесор Snapdragon 695 5G у зв’язці з 6/8 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 64 або 128 ГБ у різних конфігураціях. Потужності цього заліза вистачить і роботи, і розваг. Збільшити обсяг внутрішньої пам’яті можна за допомогою картки microSD. За автономність смартфона відповідає акумулятор на 5000 мАг, що підтримує 67-ватну зарядку для швидкого поповнення ємності.
До складу основної камери гаджета увійшли датчики з роздільною здатністю 108 (основний), 8 (ширококутний) та 2 Мп (макрооб’єктив) для різних сценаріїв мобільної зйомки. Селфі-модуль також підтримує функцію розблокування по обличчю як альтернативу сканеру відбитків пальців на бічній грані корпусу. Доповнюють список особливостей моделі ІЧ-модуль для керування побутовою технікою та чіп NFC для безконтактних платежів за допомогою Google Pay.
Доступний LTE
Більш доступний Redmi Note 11 Pro відрізняється від 5G-версії моделлю процесора. Він побудований на базі восьмиядерного MediaTek Helio G96 і поставляється з тими самими конфігураціями пам’яті. Крім того, апарат оснащений додатковим датчиком глибини 2 Мп для портретної зйомки. В іншому моделі ідентичні – обидві обладнані стереодинаміками та 3,5-мм роз’ємом для дротових навушників.
Порівняння Redmi Note 11 Pro 5G та Redmi Note 11 Pro та конкурентів
|Redmi note 11 pro 5G
|Redmi note 11 pro
|Samsung Galaxy A32
|Realme 9 Pro
Дисплей
|Тип
|Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak)
|Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak)
|Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM)
|Super AMOLED, 120Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak)
|Розмір
|6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
|6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
|6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio)
|Розширення
|1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
|1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
|1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density)
|Захист
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
Платфорама
|OS
|Android 11, MIUI 13
|Android 11, MIUI 13
|Android 11, One UI 3.1
|Android 12, Realme UI 3.0
|Chipset
|Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
|Mediatek Helio G96 (12 nm)
|Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm)
|Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MC2
|Adreno 619
|Пам’ять
|64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
|64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
|64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
|128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
|Головна камера
|Модулі
|108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)
2 MP, f/2.4, (macro)
|108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)
2 MP, f/2.4, (macro)
2 MP, f/2.4, (depth)
|64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
5 MP, f/2.4, (macro)
5 MP, f/2.4, (depth)
|64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF
8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (depth)
|Відео
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS
|Селфі камера
|Modules
|16 MP, f/2.4, (wide)
|16 MP, f/2.4, (wide)
|20 MP, f/2.2, (wide)
|16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0″, 1.0µm
|Звук
|Динаміки
|Стереодинаміки
|Стереодинаміки
|Так
|Так
|Інфрачервоний порт
|Так
|Так
|Ні
|Ні
|FEATURES
|Sensors
|Датчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас
|Датчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас
|Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass
|Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
|Батарея
|Type
|Li-Po 5000 mAh
|Li-Po 5000 mAh
|Li-Po 5000 mAh
|Li-Po 5000 mAh
|Зарядка
|Turbo Fast charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised)
Power Delivery 3.0
Quick Charge 3+
|Turbo Fast charging 67W, 51% in 15 min (advertised)
Power Delivery 3.0
Quick Charge 3+
|Fast charging 15W
|Fast charging 33W
Доступність
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