Стартував перший розпродаж на Redmi Note 11 Pro 5G та LTE версію

Компанія Redmi оголосила про старт продажів глобальних версій смартфону Redmi Note 11 Pro 5G та його LTE-версії. Крім продуктивного заліза, новинки отримали просунуті камери з датчиками на 108 Мп, ємні акумулятори із швидкою зарядкою та широкий набір інших корисних характеристик за розумною ціною.





5G без компромісів

Redmi Note 11 Pro 5G оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та невеликим отвором для 16-мегапіксельної фронталки вгорі по центру. Частота оновлення 120 Гц підвищує плавність зображення, а рахунок прискореної до 360 Гц частоти опитування сенсор швидко і безпомилково реагує на дотики. Такі характеристики порадують любителів мобільного геймінгу та можуть дати перевагу у змагальних іграх.

Апаратна платформа Redmi Note 11 Pro включає продуктивний процесор Snapdragon 695 5G у зв’язці з 6/8 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 64 або 128 ГБ у різних конфігураціях. Потужності цього заліза вистачить і роботи, і розваг. Збільшити обсяг внутрішньої пам’яті можна за допомогою картки microSD. За автономність смартфона відповідає акумулятор на 5000 мАг, що підтримує 67-ватну зарядку для швидкого поповнення ємності.

До складу основної камери гаджета увійшли датчики з роздільною здатністю 108 (основний), 8 (ширококутний) та 2 Мп (макрооб’єктив) для різних сценаріїв мобільної зйомки. Селфі-модуль також підтримує функцію розблокування по обличчю як альтернативу сканеру відбитків пальців на бічній грані корпусу. Доповнюють список особливостей моделі ІЧ-модуль для керування побутовою технікою та чіп NFC для безконтактних платежів за допомогою Google Pay.

Доступний LTE

Більш доступний Redmi Note 11 Pro відрізняється від 5G-версії моделлю процесора. Він побудований на базі восьмиядерного MediaTek Helio G96 і поставляється з тими самими конфігураціями пам’яті. Крім того, апарат оснащений додатковим датчиком глибини 2 Мп для портретної зйомки. В іншому моделі ідентичні – обидві обладнані стереодинаміками та 3,5-мм роз’ємом для дротових навушників.

Порівняння Redmi Note 11 Pro 5G та Redmi Note 11 Pro та конкурентів

Redmi note 11 pro 5G Redmi note 11 pro Samsung Galaxy A32 Realme 9 Pro Дисплей Тип Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) Super AMOLED, 120Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak) Розмір 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) Розширення 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) Захист Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Платфорама OS Android 11, MIUI 13 Android 11, MIUI 13 Android 11, One UI 3.1 Android 12, Realme UI 3.0 Chipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) Mediatek Helio G96 (12 nm) Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2 Adreno 619 Пам’ять 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM Головна камера Модулі 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF

8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (macro) 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF

8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (depth) 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF

8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro)

5 MP, f/2.4, (depth) 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF

8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (depth) Відео 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS Селфі камера Modules 16 MP, f/2.4, (wide) 16 MP, f/2.4, (wide) 20 MP, f/2.2, (wide) 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0″, 1.0µm Звук Динаміки Стереодинаміки Стереодинаміки Так Так Інфрачервоний порт Так Так Ні Ні FEATURES Sensors Датчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас Датчик відбитку пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Батарея Type Li-Po 5000 mAh Li-Po 5000 mAh Li-Po 5000 mAh Li-Po 5000 mAh Зарядка Turbo Fast charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised)

Power Delivery 3.0

Quick Charge 3+ Turbo Fast charging 67W, 51% in 15 min (advertised)

Power Delivery 3.0

Quick Charge 3+ Fast charging 15W Fast charging 33W

Доступність

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