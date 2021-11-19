Samsung Galaxy A13 вперше можна побачити наживо

Найбюджетніше рішення Samsung у серії Galaxy A – модель Galaxy A12 – незабаром отримає наступника. Хоча Samsung Galaxy A13 ще не був офіційно представлений, один із веб-сайтів поділився зі світом офіційними фотографіями телефону. І не тільки.





Galaxy A13 – спадкоємець одного з найдешевших смартфонів Samsung

Лише модель Galaxy M12 дешевше Samsung Galaxy A12 , офіційно коштує 4999 гривень. Модель Galaxy M22 також коштує не дуже дорого, але це не герої сьогоднішніх новин, а наступник Galaxy A12 , Samsung Galaxy A13 . Хоча ми вже трохи знали про телефон , зовнішній вигляд смартфона залишився в таємниці. Поки що.

Сайт GizNext опублікував офіційні прес-фото нового бюджетного смартфона від Samsung. Хоча передня частина пристрою зовсім не відрізняється від моделі Galaxy A12, яка зараз є на ринку (у нас є простір під екраном, виїмка для краплеподібної фронтальної камери та 6,5-дюймовий екран), на тильній стороні є зміни.

Перше, що кидається в очі, це новий дизайн основної камери. Тепер є три лінзи, одна над одною, і між ними немає стильного поєднання. Ще одна помітна зміна – це позбавлення від теми, яка раніше прикрашала більшість задніх панелей смартфонів. Шкода. На рендерах смартфон зображений у чорному кольорі, але в магазинах ми неодмінно отримаємо ще 3 колірні варіанти: синій, червоний (в деяких джерелах замість цього кажуть помаранчевий) і білий.

Крім вищесказаного, з’явилася інструкція для смартфона . Завдяки цьому ми знаємо, що Samsung Galaxy A13 збереже 3,5-мм міні-джек і слот для карт microSD. Крім того, смартфон надійде на прилавки з попередньо встановленим Android 11.

Специфікація Samsung Galaxy A13 поки залишається таємницею

Смартфон, швидше за все, отримає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 700 і може поставлятися в двох версіях доступної пам’яті: 4 ГБ RAM / 64 ГБ вбудованої пам’яті та 6 ГБ RAM / 128 ГБ. Телефон також отримає Bluetooth версії 5.0 і NFC. Крім того, є два варіанти: один підтримуватиме мережу 5G, інший залишиться з підключенням LTE.

У чутках також згадується основна камера з роздільною здатністю 50 мегапікселів і акумулятор ємністю 5000 мАг з можливістю швидкої зарядки на 25 Вт. Усе це підтвердиться лише під час офіційної прем’єри пристрою, яка має відбутися протягом кількох місяців.