Фотоможливості Huawei Pura 70 Ultra порівняли з Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro та Xiaomi 14 Ultra

Не минуло й доби з моменту анонсу флагманів Huawei серії Pura 70, а в Мережі вже щосили киплять порівняльні тести.

Перші фото, зроблені на топову модель лінійки, Pura 70 Ultra, дають змогу оцінити її фотоможливості.

Інсайдер Ice Universe опублікував перші фотопорівняння пристрою з іншими флагманами 2024 року: Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro і Xiaomi 14 Ultra.

Поки що вибір об’єктів для зйомки небагатий: переважно це квіти. На фото помітно, що баланс білого у Huawei Pura 70 Ultra відрізняється від конкурентів.

Ice Universe також поділився серією з чотирьох фото, що демонструють можливості макрозйомки на Pura70 Ultra.

Детальні тести флагманів Huawei тільки належить побачити, але вже зараз можна сказати, що новинка має потенціал, щоб стати одним із найкращих камерофонів 2024 року.

Детальніше про новинку від Huawei можна почитати у наші статті.