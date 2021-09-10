Xiaomi раптово почала блокувати сірі смартфони

Xiaomi випускає чимало пристроїв, які не продаються за межами Китаю. Наприклад, нещодавно випущені смартфони Xiaomi Mi 11 Pro і Xiaomi Mix 4. Але існують такі країни, де техніка компанії офіційно не продається взагалі. І в таких державах виробник почав без попередження блокувати «сірі» пристрої.





Спочатку на Reddit з’явилося повідомлення від користувача з Куби. Він розповів про відому всім практику, коли люди купують телефони в подорожах по світу, а потім продають у себе вдома. Раніше такі смартфони працювали нормально, але з недавніх пір через кілька днів після активації на екрані апаратів почало з’являтися наступне повідомлення:

«Компанія Xiaomi не дозволяє продаж продукту на території, де ви намагалися активувати його. Для отримання додаткової інформації зв’яжіться безпосередньо з продавцем ».

На даний момент повідомлення про блокування надходять лише щодо нових моделей (Redmi 9T, Note 10S). Важко сказати, наскільки масовий характер має проблема, але в одній тільки Кубі тривогу б’ють більше двох десятків власників Xiaomi.

Китайці блокують не всі смартфони. У мережі повідомляють, що багато екземплярів того ж Redmi Note 10S працюють справно. Однак, щоб уникнути потенційного перетворення девайсів в “цеглину”, на форумі XDA Developers рекомендують розблокувати завантажувач і встановити на них кастомну прошивку.

А що в Україні?

Розводити паніку поки не варто. Зараз про проблеми зі смартфонами Xiaomi повідомляють з Сирії, Куби, Ірану, Судану та Північної Кореї. Об’єднує ці країни то, що там взагалі ніяка техніка Xiaomi офіційно не продається.

Поки що ніяких серйозних проблем з сірої технікою Xiaomi в Україні не очікується, хвилюватися варто хіба що жителям Криму.