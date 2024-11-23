realme GT Neo7 отримає Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

Віце-президент realme Сюй Ці заявив, що вже наступного тижня почне рекламну кампанію свого наступного смартфона серії Neo. Інсайдери на 100% впевнені, що йдеться про realme GT Neo7.

Так, відомий мережевий аналітик з Китаю під псевдонімом Digital Chat Station заявив, що пристрій отримає значний акумулятор ємністю 7000 мА*год. При цьому корпус залишиться досить тонким. Йдеться про товщину в 8,5 мм. Автономність очікується на рівні двох днів при середньому навантаженні. Потужність зарядки складе 80 Вт.

Також повідомляється, що realme GT Neo7 оснастять OLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K і процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (злегка розігнана версія Snapdragon 8 Gen 3).

Прем’єра – на початку грудня.