Samsung зробила приємний сюрприз власникам смартфонів Galaxy

Мобільні програми стають все більш функціональними, але платити за це доводиться їх розміром. Майже будь-який софт зараз відчутно завантажує оперативну пам’ять, що особливо критично для бюджетних телефонів, у яких її мало. Проблему на пристроях Samsung Galaxy частково вирішує нова технологія RAM Plus, що була представлена ​​в жовтні минулого року. Працює вона просто – віртуально розширює кількість оперативної пам’яті за рахунок постійної пам’яті смартфона.





Ця функція є і в нових флагманах Galaxy S22, але на них вона влаштована трохи інакше, ніж у інших моделей бренду. Причому самі корейці під час презентації промовчали про зміни, їх виявили наші колеги з форуму SamMobile.

На відміну від апаратів з One UI 4.0 де RAM Plus додає фіксовані 4 ГБ ОЗУ, Galaxy S22 з останнім One UI 4.1 дозволяють самостійно налаштовувати обсяг віртуальної пам’яті. Користувачі можуть вибирати, скільки саме оперативної пам’яті їм потрібно: 2, 4, 6 або 8 ГБ.

На даний момент функція налаштування ОЗУ є лише в One UI 4.1, якою з коробки оснащені Galaxy S22. Незабаром Samsung почне перекладати на нову версію прошивки інші пристрої, і її мають отримати щонайменше 25 смартфонів та планшетів бренду.

