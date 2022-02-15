У Кабміні розповіли, коли «ковідна тисяча» буде доступна офлайн

Вже найближчим часом українці, які не мають смартфона, зможуть отримати винагороду у вигляді тисячі гривень за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусної інфекції. Вже цієї весни чи влітку розпочнеться прийом офлайн-заявок. На сьогодні влада працює над створення ефективного механізму.





На другому етапі урядової програми «еПідтримка» буде реалізовано алгоритм виплати грошей за вакцинацію тим, хто не має смартфона, а точніше, можливості встановити мобільний додаток «Дія» для подання заявки на виплату грошей. Ймовірно, з квітня до вересня розпочнеться прийом заяв про виплату ковідної тисячі.

Люди матимуть можливість подати заяву та отримати свої гроші за вакцинацію. Однак таких людей виявиться не так уже й багато. Справа в тому, що влада планує видати по смартфону кожному вакцинованому пенсіонеру. Вже з квітня розпочнеться прийом заявок. Зараз відомо, що смартфони не працюватимуть без спеціальної сім-карти, зареєстрованої на конкретну людину. Тобто якщо бабуся чи дідусь захоче віддати новий смартфон від держави онукові, то нічого не вийде.

Українські пенсіонери почнуть отримувати смартфони у спеціальних пунктах видачі, вже налаштованими та готовими для використання. Щодо маломобільних громадян та пенсіонерів з інвалідністю, то для них передбачено механізм передачі смартфону Укрпоштою.

Програма видачі смартфонів для українських пенсіонерів триватиме до кінця 2022 року з можливістю продовження на 2023 рік. Наразі ведуться переговори з виробниками та постачальниками.

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