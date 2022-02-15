Порівняння цін в польських та українських супермаркетах однієї мережі: результати дивують

За продуктами до Польщі? Де насправді дешевше молоко та хліб.





Польща для українців – це не просто країна для заробітку, а місце для вигідних покупок. Число магазинів з імпортними товарами в Україні стрімко зростає, але ціни не тішать.

Ми порівняли ціни на товари першої потреби в Україні та Польщі. Для цього використали сервіс «Ашан Україна» та польський Aushan. Порівняння проводилось 11 лютого за курсом злотого 7,09.

Молоко. Пакет молока жирністю 2,5% в Україні коштує 36 гривень, у Польщі 2,7 злотого (19,14 гривні).

Цукор. 1 кг цукрового піску в Україні вартує 27,20 гривень, у Польщі 2,98 злотих (21,12 гривні).

Борошно. 1 кг 21,80 гривні в Україні, у Польщі 2,26 злотих (16,06 гривні).

Рослинна олія. В Україні 56,60 гривень та 7,11 злотих (50, 40 гривень).

Хліб. Пшеничний хліб 400 грамів в українському Ашані коштуватиме 18 гривень, у польському 600 грамів – 1,98 злотих (14 гривень).

Плавлений сир Hochland Гауда плавлений скибочками 40% 130 грам. В Україні 57,70 гривень, у Польщі 4,07 злотих (28,85 гривень).

Куряче філе. 119,90 та 16,64 злотих (117,9 гривні) в Україні та Польщі відповідно.

Гречка. 54,30 в Україні та 11, 62 злотих (82,38 гривні) у Польщі.

Як бачите, значна частина продуктів у Польщі коштує набагато дешевше. Але далеко не всім українцям вигідно їхати до Польщі на закупівлю. Найпростіше жителям прикордонних територій. А якщо ще й відстежувати акції, можна суттєво заощадити та отримати продукти вищої якості, ніж в Україні.

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