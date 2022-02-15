В Україні різко подорожчає хліб: названо терміни зростання ціни

Українцям розповіли, що буде із ціною на хліб. Його вартість зростатиме ще принаймні до вересня. Першопричиною здорожчання головного продукту експерти називають дефіцит якісної муки.





Детальніше про ситуацію із цінами на хліб розповів Іван Томич, голова Спілки українського селянства. Він зазначив, що різких стрибків вартості випічки чекати не варто. Ціна зростатиме поступово, у міру зменшення запасів якісного борошна в Україні.

«Ціна буде поступово збільшуватися приблизно до вересня. Головною причиною виникнення такої тенденції є негативна ситуація по балансу борошна. Зокрема мова йде про пшеницю 2-го та 3-го класів», – розповів Томич.

Позатим спеціаліст назвав ще одну суттєву причину здорожчання хліба – це збільшення вартості енергоносіїв. Адже для обробки зерна та власне випічки хліба потрібно чимало газу, вугілля й електроенергії.

Експерт також наголосив, що здешевлення хліба не варто чекати і наступного року. Ситуація може навіть погіршитися, оскільки за прогнозами аграріїв урожай зернових культур у 2022 році буде значно нижчий, ніж у минулому 2021 році.

Не зважаючи на нестачу якісної пшениці в Україні сільгосп-магнати не бажають збавляти обертів та охоче продають понад 90% вітчизняних зернових за кордон. Ба більше, станом на початок лютого з України вивезли аж 40 млн тонн зернових. А це на 10 млн тонн більше, ніж торік. Причому експортують аграрії переважно продовольче зерно, яке найчастіше й використовується для випічки хліба.

Тож не виключено, що хлібопекарі скоро почнуть економити на муці, аби втримати ціну на пристойному рівні. Тобто хліб будуть випікати не з продовольчої муки, призначеної для випічки, а з фуражного зерна. А таке зерно, як відомо, є кормовим, й за своїм смаком та властивостями значно поступається елітним сортам.

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