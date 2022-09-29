Клиентам ПриватБанка разрешили покупать валюту онлайн дешевле чем в обменниках

ПриватБанк запустил услугу, с помощью которой украинцы смогут покупать валюту онлайн со своих гривневых карт. Эта услуга уже доступна в мобильном банкинге и веб-версии Приват24. Правда, воспользоваться ею клиент может, только если выполнит определенные условия.

Во-первых, приобрести валюту в Привате онлайн украинцы могут только в ограниченном количестве. Лимит составляет 50 тыс. грн. в эквиваленте в месяц. Этот предел установил не сам ПриватБанк, а Национальный банк Украины в своем постановлении еще в начале августа.

Таким образом, клиент Привата за месяц может приобрести около $1300. Ведь конвертация осуществляется по карточному курсу, который в государственном банке сейчас составляет 37,45 грн/$. Такую же сумму украинцы смогут приобрести и у евро, поскольку курс на продажу обеих этих валют в Привате сейчас одинаков.

Во-вторых, купленную валюту не получится снять сразу. Помимо лимита на сумму НБУ ввел также правило об обязательном размещении приобретенной онлайн валюты на депозите. Так что клиенты Привата получить свои деньги смогут по меньшей мере через три месяца. Именно таков минимальный срок депозита для покупателей валюты.

Да есть и хорошая новость. Пока доллары или евро будут храниться в банке, их сумма увеличится, ведь процент на валютные вклады в Привате сейчас составляет 0,01%.

Приобрести валюту под депозит клиенты Привата могут с помощью веб-версии Приват24 или воспользовавшись мобильным банкингом. Но поскольку услуга только появилась, приложение Приват24 сначала нужно будет обновить до последней версии.

Напомним, что приобрести валюту с последующим размещением на депозиты Нацбанк разрешил уже около двух месяцев назад. Некоторые украинские банки сразу же подхватили инициативу и разрешили своим клиентам покупать доллары и евро онлайн. В их числе А-Банк, monobank, ОТП, Таскомбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. В Привате долго не хотели вводить новую услугу и решились на этот шаг только сейчас.