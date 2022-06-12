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В Україні обвалилося євро: курс валют на понеділок, 13 червня

12.06.2022
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Європейська валюта стрімко пішла вниз в Україні. На понеділок, 13 червня, Національний банк України встановив курс євро на відмітці в 30 гривень та 93 копійки. В порівнянні з кінцем тижня курс опустився на 46 копійок.

Не втримались і інші європейські валюти. 13 червня за польський злотий проситимуть 6 гривень та 71 копійку, за румунський лей – 6 гривень та 25 копійок.

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Ціна долару США залишається незмінною від початку війни. НБУ тримає її на відмітці 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 13 червня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,8134
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2524
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,8152
KRW 100 Вона 2,3069
HKD 1 Гонконгівський долар 3,727
DKK 1 Данська крона 4,1582
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 30,9327
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5637
JPY 10 Єна 2,1839
PLN 1 Злотий 6,7158
INR 10 Індійська рупія 3,7564
CAD 1 Канадський долар 22,9378
HRK 1 Куна 4,1121
MXN 1 Мексиканське песо 1,4828
MDL 1 Молдовський лей 1,5367
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,6859
NZD 1 Новозеландський долар 18,7539
NOK 1 Норвезька крона 3,0471
ZAR 1 Ренд 1,8735
RUB 10 Російський рубль 5,0447
RON 1 Румунський лей 6,2564
IDR 1000 Рупія 2,0102
SGD 1 Сінгапурський долар 21,1624
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 39,1711
KZT 100 Теньге 6,7042
TRY 1 Турецька ліра 1,7131
HUF 100 Форинт 7,7605
GBP 1 Фунт стерлінгів 36,3741
CZK 1 Чеська крона 1,2524
SEK 1 Шведська крона 2,9388
CHF 1 Швейцарський франк 29,7291
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3666

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12.06.2022
1 хвилина на прочитання
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