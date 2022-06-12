В Україні обвалилося євро: курс валют на понеділок, 13 червня

Європейська валюта стрімко пішла вниз в Україні. На понеділок, 13 червня, Національний банк України встановив курс євро на відмітці в 30 гривень та 93 копійки. В порівнянні з кінцем тижня курс опустився на 46 копійок.





Не втримались і інші європейські валюти. 13 червня за польський злотий проситимуть 6 гривень та 71 копійку, за румунський лей – 6 гривень та 25 копійок.

Ціна долару США залишається незмінною від початку війни. НБУ тримає її на відмітці 29 гривень та 25 копійок.