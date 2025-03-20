В Украине стремительно дешевеет бензин: сколько сегодня просят за литр А-95

В Украине начал стремительно дешеветь бензин марки А-95. Так, на 19 марта большинство отечественных АЗС продавали его в среднем по 55,96 грн. за литр. Тогда как на день ранее, 18 марта, цена была на 38 копеек выше, а в понедельник, 17 марта, литр бензина стоил еще на 32 копейки больше. По словам экспертов, в ближайшие несколько дней стоимость этого вида топлива может снизиться еще на 30 копеек до 55,66 грн., достигнув рекордного по дешевлению – 1 грн. за неделю.

Почему дешевеет бензин?

Падение цен на бензин вызвало резкое снижение его популярности среди украинских автомобилистов. Лишь с начала марта потребление этого вида топлива упало почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Хотя эти показатели несколько колеблются в зависимости от региона страны и марки бензина.

По словам основателя группы «Прайм» Дмитрия Льошкина, резкое уменьшение спроса на бензин уже заставляет нервничать некоторых владельцев популярных в Украине сетей АЗС. И не удивительно, ведь в ближайшие несколько дней стоимость А-95, по прогнозам экспертов, продолжит снижаться.

Какая стоимость бензина сегодня?

Согласно официальной информации, предоставленной Консалтинговой группой «А-95», на 19 марта ведущие украинские АЗС продают бензин по цене от 51,9 до 58,99 грн./л:

Дороже всего А-95 продают заправки сетей ОККО, WOG и Neftek – по 58,99 грн./л;

По минимальной цене бензин можно приобрести на заправочных станциях RLS – по 51,9 грн./л.

Если же вы где-то увидели еще более низкую цену на бензин, не стоит спешить заправлять полный бак. Ведь это может быть фальсификат, использование которого пагубно скажется на «здоровье» вашего автомобиля.

Чем угрожает автомобилю заправка фальсификатом?

Ведущие эксперты утверждают, что некачественный бензин может привести к серьезным проблемам с двигателем и другими жизненно важными системами автомобиля. В частности, заправляясь фальсификатом, владелец транспортного средства рискует разрушением фильтра, а также поломкой топливного насоса.

Дело в том, что подделанное топливо имеет непомерно низкий октановый номер, а это влечет за собой его нерегулярное сгорание и пагубное воздействие на двигатель. Летом риск использования такого топлива возрастает еще больше, так как в системе подачи топлива могут образовываться воздушные пробки и увеличивается количество налета. Все это крайне негативно влияет на состояние фильтра в бензобаке, трубки топливной системы, а порой и уплотнителей.