ПриватБанк блокує картки та перекази, вимагаючи довести джерело доходів

Під виглядом боротьби з шахрайством і відмиванням грошей ПриватБанк блокує перекази і рахунки українців. Громадян просять підтвердити особу після переказу, і довести легальність походження коштів.

У зв’язку з цим клієнти банку залишають скарги на відомому форумі «Мінфін». Банк пояснює ці перевірки нововведеннями в законодавстві, які вони не можуть порушувати. Так що ж відбувається насправді?





Вимагають підтвердити особу

Випадки шахрайства почастішали, у зв’язку з цим змінюються правила контролю і всі підозрілі операції блокуються. На “Мінфін” клієнт скаржиться, що переводив гроші на свій рахунок в інший банк, а від нього зажадали зателефонувати на гарячу лінію банку (3700).

Співробітник банку попросив назвати суму переказу і ПІП одержувача. Також була потрібна дата народження, адреса приписки, вік. І хоча клієнти обурюються, Приват стверджує, що це оптимальний спосіб вичислити шахраїв.

У банку пояснили, що є ситуації, коли шахраї перевипускають сім-карти. Перевірка інформації допомагає ідентифікувати клієнта, а це забезпечить збереження коштів.

Підтвердження джерела доходів

Також банк вимагає довести джерело доходів. Клієнти обурюються, що після оплати банк зажадав документи, які підтверджують дохід. Дивно, що фінансова установа не може перевірити дані по рахунку, яким клієнт користується більше 10 років.

У банку пояснюють, що для продовження співпраці потрібно надати документи про джерело доходу. Пропускати операції сумнівного характеру неприпустимо.