Гороскоп на сьогодні, 7 листопада, для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 7 листопада, Місяць, що росте, в Стрільці віщує спокійний і розмірений день. Він відмінно підійде для того, щоб відновити сили перед наступним робочим тижнем. Крім того, сьогодні представникам багатьох знаків зодіаку буде хороша можливість для відвертих розмов з близькими. Не проґавте її.





♈ Овен

“Кожного разу, коли нам вдається любити без очікувань, розрахунків і переговорів, ми справді почуваємося на сьомому небі”. Зворушлива суфійська цитата, щоб нагадати вам про силу безумовного кохання, Овни. Відпустіть упередження та уявлення про те, що і як має бути. Коли ви це зробите, ви можете прийняти красу людини перед вами.

Космічна порада: зменште рівень очікувань і почніть насолоджуватися тим, що маєте.

♉ Телець

Якби не було суперечок та чужих думок, нам ніколи не вдалося б поглянути на світ по-іншому. В результаті ми ніколи не виросли б у тих людей, якими нам судилося бути. Добре, що ваші близькі та друзі допомагають вам завжди розширювати свій кругозір, нехай це і не завжди викликає лише приємні емоції. Сьогодні зірки просять вас бути поблажливішими з дорогими серцю людьми.

Космічна порада: не уникайте неприємних думок, вислухайте спокійно та постарайтеся зрозуміти.

♊ Близнюки

Місяць, що росте, наділить вас оптимізмом і додасть в життя магію. Вам все починає складатися воєдино, Близнюки. Життя, яке ви створювали у своїй уяві, набуває обрисів у реальності. Однак, як тільки все починає налагоджуватися, біль із минулого також нагадає про себе. Подолайте свої страхи, Близнюки, адже ви гідні того, про що просили.

Космічна порада: на вас чекає дуже вдалий день, наповнений магією.

♋ Рак

Ми всі наділені даром інтуїції, Раки. Кожен має здатність заглядати за завісу. Але наш розум, який бажає знайти всьому логічне пояснення, виявляється найбільшою перешкодою на шляху до осяяння. Сьогодні ви повинні змусити розум замовкнути. Прислухайтеся до свого серця та внутрішнього голосу. Ось побачите, вони приведуть вас до брами раю і дозволять увійти всередину.

Космічна порада: сьогодні ви маєте довіритися інтуїції.

♌ Лев

Вам відкривається портал нових можливостей. Але, перш ніж ви увійдете, знайдіть хвилинку, щоб звіритися зі своїми цілями та мріями. Чи знаходитесь ви там, де завжди уявляли себе, чи задовольняєтеся життям? Хороша новина в тому, що ніколи не пізно все змінити; погана — не можна вносити радикальні зміни чи діяти безрозсудно. Сьогодні і найближчими днями проявіть обережність.

Космічна порада: Всесвіт надасть вам шанс змінити своє життя, але робіть крок з обережністю.

♍ Діва

Не шкодуйте про минуле. Згадуйте минуле як урок, а не час помилок. Нехай ностальгія теж буде світлою. Те, що відбувається зараз в особистому житті, може здаватися не таким яскравим, як колишні романи, але не поспішайте, можливо партнер ще здивує вас! Проявіть до близьких співчуття та підтримайте. Нізащо не дозволяйте дрібним непорозумінням впливати на ваш настрій!

Космічна порада: будьте співчутливі та вірте у своє майбутнє.

♎ Терези

Робити щось тільки задля схвалення інших – руйнівна звичка. Так, усі ми звикли поводитися відповідно до загальноприйнятих норм, але це не повинно стати самоціллю. Іноді, Терези, потрібно відкинути умовності і слідувати лише тим цінностям, які підходять до вашого життєвого сценарію. Настав час подумати про себе — не ігноруйте такої потреби.

Космічна порада: спробуйте самі змінити правила гри!

♏ Скорпіон

Смішно, що ми можемо обговорювати з коханими майже все на світі, включаючи наші еротичні фетиші, але за будь-яку ціну уникати грошових питань. Наприклад, загальний рахунок, дисбаланс у вартості подарунків, прохання дати грошей та багато іншого. Чи може щось із цього бути правдою для вас, Скорпіони? Якщо так, настав час серйозно поговорити про непросту тему. Не відкладайте цю розмову в довгу скриньку.

Космічна порада: настав час розпочати розмову про те, що вам належить.

♐ Стрілець

Спати в одному ліжку і бути близькими людьми — не те саме. Настав час придивитися до того, хто поруч із вами та відкрити йому своє серце. Ставши вразливими один для одного, кохані набувають сили протистояти всьому світу, якщо потрібно. Немає нічого, що ви не зможете зробити разом, якщо станете одним цілим. Тільки подумайте, чи це та людина?

Космічна порада: будьте чесні у своїх бажаннях і не тримайте у собі таємниць.

♑ Козеріг

Проблема в тому, що ви ховали свої негативні емоції у собі. Ви часто згадували історії про те, як щось пішло не так, і з вами обійшлися несправедливо. Проте не висловлювали невдоволення. Перестаньте дозволяти оточуючим користуватися вами. Нехай сьогодні підлаштовуються під вас, а не навпаки. Виявіть твердість і відчуєте себе вільніше.

Космічна порада: сьогодні ви повинні виявити твердість, не дозволяйте маніпулювати собою.

♒ Водолій

Ваша історія кохання не схожа на жодну іншу. Цей зв’язок настільки священний і чистий, що ви не можете висловити його словами. Прийміть сьогодні як можливість зруйнувати стіни, впустити в душу щось нове і випробувати новий рівень близькості. Для цього час від часу потрібно відключати захисні механізми. Тоді через вас зможуть пройти багато благословень.

Космічна рада: настав час попрактикуватися у беззахисності.

♊ Риби

Зробіть глибокий вдих і відступіть назад, Риби. Зараз не час фіксуватися на міркуваннях про те, як усе має чи не має бути. Настав час звільнитися від хибного почуття контролю та дозволити працювати Всесвіту. Дозволивши собі сьогодні пливти за течією, ви створите простір для чудес! У сфері кохання та романтики зірки нагадують вам про важливість взаємності.

Космічна порада: забудьте про бажання все контролювати та пливіть за течією.