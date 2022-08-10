Три знака зодиака в августе переживут потрясение: их жизни разделятся на «до» и «после»

Август 2022 станет для представителей нескольких зодиакальных знаков станет решающим периодом. Придется пройти сложные испытания и принять серьезные решения, радикально изменяющие их жизнь.





Особенно коварным окажется последний месяц лета для Тельцов, Раков и Рыб. Представители этих знаков получат шанс навсегда проститься с прошлым и выбрать совсем другую жизненную тропу.

Телец

В августе представителям знака придется соперничать с трудностями и неудачами. Проблемы на работе надолго испортят настроение Тельцам и существенно повлияют на их доходы. Кроме того, уроженцы знака станут жертвами сплетен, которые будут распускать близкие для них люди. Именно поэтому астрологи советуют меньше говорить о своих мечтах и ​​планах на будущее, а также более тщательно выбирать себе друзей. Ведь злые языки могут настолько испортить доверчивым тельцам репутацию, что им придется сменить работу, а возможно даже переехать в другой город.

Рак

Родившиеся под этим созвездием в августе могут неожиданно для всех уволиться. Они, не оглядываясь, оставят за плечами прошлое и устроятся в другую компанию. Однако на новом месте не все будет так идеально, как мечтали Раки. Чтобы заработать авторитет и добиться каких-либо результатов представителям знака придется тяжело работать. Также в августе Раки рискуют испортить отношения с любимым человеком. Чтобы не потерять ее навсегда, уроженцам знака придется просмотреть свои жизненные приоритеты. Не советуют Ракам в августе принимать важные финансовые решения. Можно прогореть и потерять многолетние сбережения.

Рыбы

В августе Рыбы могут наконец решиться на давно откладываемый шаг. Для большинства представителей знака таким шагом станет переезд. Бытовые проблемы накроют рыб с головой. Это еще не все. В августе уроженцы знака почувствуют, что на работе к ним стали относиться совсем по-другому. А уже ближе к концу месяца некоторые из них попадут под сокращение и будут вынуждены торопливо искать новую работу. Однако скучать не стоит, ведь это увольнение превратится для Рыб в прекрасную возможность изменить жизнь к лучшему и увеличить свое состояние.