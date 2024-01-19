Україна повернулася на 20 років назад за показником бідності

Рівень бідності в Україні зріс до 60 відсотків, за цим показником країна повернулася на 20 років назад. Про це заявила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень України Людмила Черенко в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За її словами, у 2022 році рівень бідності в країні зріс у півтора раза, і у 2023-му очікувалося подальше зростання – з 60 відсотків до 67 відсотків. “Але сталося так, що бідність фактично залишилася на рівні 2022 року, не зросла”, – пояснила Черенко.

“Вважається, що якщо понад 50 відсотків бідних – це вже небезпечний сигнал. 60-80 відсотків – ще гірше. (…) Ми за рік, у 2022-й, повернулися на рівень 2002 року – із 40 відсотків бідності до 60 відсотків”, – розповіла експертка.

Вона також додала, що в соціологічній науці для суспільства існує межа бідності, перетинаючи яку, у країні відбуваються руйнівні події, а вона сама стає важко контрольованою.