В уряді попередили українців про ціни на овочі: чого чекати вже цього місяця

Під час нещодавнього телемарафону Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, спрогнозував тенденцію до зниження цін на овочі. Пояснюючи фактори, що впливають на ці корективи, Висоцький відзначив значну роль як динаміки ринку, так і кліматичних умов.

“Враховуючи наші міцні торговельні відносини з Європейським Союзом та відкриту економіку, існує природна кореляція між вартістю вітчизняної та імпортної продукції. Наразі спостерігається помітне зниження цін на вітчизняні овочі, яке було каталізоване нещодавнім різким потеплінням”, – констатував він.

Висоцький уточнив, що очікується, що погодні зміни, які тривають, призведуть до подальших цінових коливань. “Овочі особливо чутливі до кліматичних змін, зокрема, до коливань температури. Тим не менш, тенденція до зниження цін розпочалася і буде зберігатися протягом усього періоду збору врожаю, особливо на овочі середньої стиглості”, – додав він.

Заступник міністра також підкреслив вплив минулорічних геополітичних подій на виробництво овочів, особливо в таких областях, як Херсонська та Запорізька, які є ключовими сільськогосподарськими хабами. “Конфлікт значно скоротив виробництво в цих областях минулого року, що не лише призвело до різкого зростання цін у 2022 році, але й вплинуло на ринок до весни 2023 року. Як наслідок, на початку цього року ми стали свідками надзвичайно високих цін на типові борщові інгредієнти”, – підсумував Висоцький.