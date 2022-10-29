Зима 2022/2023: коли вона прийде та до яких температур готуватися українцям

Наступаюча зима в Україні буде на 1-2°C теплішою, ніж минулого року. При цьому кількість опадів відповідатиме середнім показникам по регіону. Хоча в перспективі також може дещо зменшитися з порівнянні із попереднім сезоном. Такий прогноз на зиму 2022/2023 дав головний метеоролог Укргідрометцентру Владислав Білик.

Експерт зазначив, що сніговий покрив протягом тижня-двох залягатиме по всій Україні. Виключенням стануть лише південні регіони. Там без снігу також не обійдеться, але довго він не пролежить через високі середньодобові температури.

Зима прийде в Україну о звичній порі, на початку грудня. А якщо точніше – в першій його декаді. Середньодобова температура до того часу вже опуститься нижче 0°C. Спершу холоди прийдуть у західні та північні регіони країни, а кількома днями пізніше – у центральні та східні.

Що ж стосується півдня, зокрема Одеси, Миколаєва та Херсона, то метеорологічна зима там може і не настати. Тобто середня температура протягом доби буде вищою за 0°C. Таке за останні кілька років бувало вже неодноразово.

Синоптик також назвав найхолодніший місяць наступаючої зими. Ним стане лютий. Наприкінці січня та в перших числах лютого в Україну можуть увірватися ультраполярні повітряні потоки. Через це на заході та півночі країни, а можливо й у центральних регіонах нічна температура падатиме до -15°C, а подекуди й до -20°C. Тим часом найтеплішим місяцем зими 2022/2023 стане грудень.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр нещодавнопровів глибинний аналіз температурних показників на всій території України протягом останніх 30 років. За результатами цього дослідження синоптики зробили висновок, що тривалість опалювального сезону цьогоріч можна буде зменшити. Тобто увімкнути опалення в домівках українців пізніше, а вимкнути його раніше. Через скорочення метеорологічної зими та підвищення середньодобових температур такі зміни не створять жодних незручностей населенню.