Зима 2022/2023: когда она придет и к каким температурам готовиться украинцам

Наступающая зима в Украине будет на 1-2°C теплее, чем в прошлом году. При этом количество осадков будет соответствовать средним показателям по региону. Хотя в перспективе также может несколько снизиться по сравнению с предыдущим сезоном. Такой прогноз на зиму 2022/2023 дал главный метеоролог Укргидрометцентра Владислав Билык.

Эксперт отметил, что снежный покров в течение недели-двух будет залегать по всей Украине. Исключением станут только южные регионы. Там без снега тоже не обойдется, но долго он не пролежит из-за высоких среднесуточных температур.

Зима придет в Украину в привычную пору, в начале декабря. А если точнее – в первой его декаде. Среднесуточная температура к тому времени уже опустится ниже 0°C. Сначала холода придут в западные и северные регионы страны, а через несколько дней – в центральные и восточные.

Что же касается юга, в частности, Одессы, Николаева и Херсона, то метеорологическая зима там может и не наступить. То есть средняя температура в течение суток будет выше 0°C. Такое за последние несколько лет случалось уже неоднократно.

Синоптик также назвал самый холодный месяц наступающей зимы. Им станет февраль. В конце января и в первых числах февраля в Украину могут ворваться ультраполярные воздушные потоки. Поэтому на западе и севере страны, а возможно и в центральных регионах, ночная температура будет падать до -15°C, а иногда и до -20°C. В то же время самым теплым месяцем зимы 2022/2023 станет декабрь.

Напомним, что Укргидрометцентр недавно провел глубинный анализ температурных показателей на всей территории Украины за последние 30 лет. По результатам этого исследования синоптики заключили, что продолжительность отопительного сезона в этом году можно будет уменьшить. То есть включить отопление в домах украинцев позже, а выключить его раньше. Из-за сокращения метеорологической зимы и повышения среднесуточных температур такие изменения не создадут никаких неудобств населению.