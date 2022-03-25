В «Дія» заработала полезная функция для переселенцев и не только

Государственное приложение «Дія» в очередной раз обновило свой функционал. В нем появилась услуга, которая пригодится переселенцам, да и другим гражданам Украины, которые потеряли работу. Теперь, чтобы получить статус безработного, не нужно посещать Центр занятости. Достаточно подать заявку в «Дія» и оформить финансовую помощь.





Разрешение на проведение в «Дія» операции, ранее бывшей обязанностью Центра занятости, на днях выдал Кабинет министров Украины. Согласно постановлению органа власти, граждане Украины могут с помощью государственного приложения не только встать на учет и оформить денежную помощь по безработице, но и сняться с регистрации после получения новой официальной работы.

Как сообщили в Министерстве экономики Украины, выплаты по безработице зарегистрировавшиеся в «Дія» граждане будут получать своевременно и в полном объеме. Если безработный является вынужденным переселенцем или по каким-либо другим причинам не может добраться до Центра занятости по месту регистрации, получать средства он будет дистанционно. Государственная помощь может быть зачислена на карту «Ощадбанка», или отправлена с помощью платежного сервиса My transfer.

Следует отметить, что гражданина могут автоматически снять с регистрации в Центре занятости и лишить статуса безработного, если он откажется выполнять предложенные местными властями или военным командованием общественные работы. Конечно же, при таких условиях безработного лишат и финансовой помощи от государства.

Напомним, что у «Дія» недавно заработала еще одна услуга, которая пригодится в первую очередь переселенцам. Граждане могут подать заявку в государственном приложении на единовременную помощь в размере 6 500 грн. На такую помощь могут рассчитывать вынужденно перемещенные лица, официально трудоустроенные в регионе, где на сегодняшний день ведутся активные боевые действия. Ведь такие граждане из-за войны потеряли свой основной источник дохода.

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