Українцям назвали випадки, в яких супермаркети виплачують шалені компенсації

В Україні судитися із великими торговими мережами – завдання не з легких. Щоб довести провину супермаркету у отруєнні клієнта, чи отриманні ним фізичної травми, потрібно мати неспростовні докази й хорошого адвоката. Тож більшість громадян не наважуються на відкритий конфлікт замість того, щоб захистити свої права та отримати від магазину компенсацію за завдану шкоду.





Однак часом таки трапляються випадки, що надихають громадян відстоювати свої інтереси. До прикладу нещодавно одна з клієнток супермаркету «АТБ» зламала ногу, послизнувшись на виході з магазину. Постраждала виграла суд та отримала 23 тис. грн. компенсації, довівши вину мережі у своїй травмі.

Спеціаліст з питань захисту прав споживачів Максим Несміянов розповів українцям в яких випадках вони мають право на компенсацію від закладу торгівля.

Подвійні цінники

Якщо купуючи продукти ви помітили, що ціна товару в чеку зовсім не така, як торговому залі, можете сміливо вимагати повернути вам різницю у вартості. Адже за законом споживач має право заплатити за продукт ту ціну, за якою він взяв його з полиці магазину.

Неякісний товар

Придбаний продукт виявився зіпсованим? З таким обманом миритися точно не варто. Принесіть покупку назад до супермаркету разом із чеком, та попросіть повернути витрачену на нього суму.

Травма в магазині

Клієнт має повне право вимагати компенсацію за травму, отриману в магазині, якщо ця травма була спричинена неналежними умовами в торговому залі чи порушенням техніки безпеки. Тож якщо ви послизнулися на сходах, що були покриті льодом, або ж на плямі мийного засобу – лікування повинна оплатити адміністрація торгового закладу.

Щоправда, тут клієнтові необхідно буде надати переконливі докази вини магазину, наприклад фото чи відео з камер спостереження. Можна також попросити про свідчення кількох клієнтів супермаркету, що були поруч та бачили, як ви впали.

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