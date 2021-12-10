Названо 5 кращих авторських блокбастерів останніх років

Зараз багато розмов про те, що авторські блокбастери – тобто великобюджетні фільми з оригінальним сценарієм (не плутати з фільмами за коміксами Marvel, “Форсажами”, “Зоряними війнами”, які регулярно “доять” гроші з фанатів) – вимирають. Можливо, незабаром картини за франшизами взагалі перестануть існувати, бо вони банально не окуповуються в кінопрокаті.





Ми вибрали 5 таких фільмів, які виходили за останні роки. Це одні із останніх представників жанру.

Остання дуель, 2021

Історична драма у середньовічних декораціях. Франція, 1386 рік. Поки один із лицарів був на війні в Шотландії, його в минулому друг, а зараз наближений до сюзерена сквайр знечестив його дружину. Повернувшись, герой (у виконанні Метта Деймона) шукає суду, але через особисті зв’язки суперника не знаходить справедливості. Тоді він звертається до короля Карла VI з вимогою дуелі. Хто переможе, доведе свою правоту перед богом. Причому, якщо ініціатор дуелі програє, на його дружину чекає смерть через спалення за наклеп.

Персонаж Метта Деймона – умовний герой. У світі, який малює режисер «Гладіатора» Рідлі Скотт, героїв серед чоловіків немає взагалі. Лицарі тут не такі, як у легендах про Короля Артура: на весіллі вони торгуються за посаг, над жінками, що читають, посміюються, та й один над одним, треба сказати, теж, а на суді жваво цікавляться, чи відчуває жінка задоволення під час акту кохання з чоловіком (це обов’язкова умова для зачаття дитини, кажуть вони, а від насильства дітей не буває).

На жаль, у прокаті «Остання дуель» провалилася, але для частини глядачів це може стати додатковою мотивацією подивитися фільм.

Дюна, 2021

Фантастична епопея Дені Вільнева за романом Френка Герберта «Дюна» — можливо найвізуальніший фільм 2021 року. Бюджет $165 млн. у кадрах відчувається, як і дуже дбайлива робота режисера з оригінальним матеріалом.

Сюжет двома словами: протистояння двох знатних будинків міжзоряної імперії — Атрейдесів і Харконненів — на небезпечній пустельній планеті Арракіс, яка кишить хробаками і є домом для фріменів. Планета — єдине джерело спайсу, речовини, що уповільнює старіння, дозволяє вести космічні кораблі крізь згорнутий простір, а від того є найціннішим у Всесвіті.

Довід (Тенет), 2020

Інтелектуальна, на думку одних, і псевдоінтелектуальна, на думку інших, картина Крістофера Нолана теж звертається до навколонаукового матеріалу. Але якщо в «Інтерстелларі» режисер досліджував чорні дірки, тут він намагається осмислити, чи людина може обернути ентропію і рухатися назад. Можна сказати, що «Довід» – це Джеймс Бонд на анаболіках, який переглянув усі сезони «Галілео». Картина дуже динамічна, але навіть якщо сюжет вас не надихне, занудьгувати під час перегляду досить складно.

1917, 2019

Стрічка про юнака, який під час Першої світової війни пробивався крізь ворожу територію, щоб передати повідомлення командуванню Девонширського полку про відміну наступу і запобігти загибелі півтори тисячі британських солдатів. На 92-й церемонії «Оскар» «1917» отримав 10 номінацій та виграв три статуетки. Фільм намагається створити відчуття зйомки одним дублем. Камера весь час слідує за героєм, який ухиляється від куль, відстрілюється, пробирається крізь руїни та трупи союзників та ворогів. Одна з найбільш вражаючих військових картин ХХІ століття.

Король поза законом, 2018

Ще одна середньовічна драма, яка провалилася в прокаті. Знову XIV століття, щоправда, початок. Король Шотландії Роберт I Брюса оголошує війну Англії та бореться за незалежність своєї країни. У «Королі поза законом» теж добре підібрані костюми, грамотно поставлені бойові сцени, є ґрунтовні декорації та багато крові (фільм вийшов з рейтингом R).

Проте історичних неточностей тут може бути більше, ніж у тій самій «Останній дуелі», вважають критики, але фільм не претендує на звання документального.