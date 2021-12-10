Чому багаті люди беруть кредит?

Якщо у людини багато грошей, їй, ймовірно, не знадобиться кредит, оскільки вона може дозволити собі машини, квартири та інші дорогі покупки. Але багаті люди часто займають гроші, беруть позички, іпотеку, кредит для початку бізнесу та кредитні картки. Чому так?





Різниця в тому, що більшість багатих людей дотримуються кількох простих правил при запозиченні, щоб допомогти забезпечити покращення фінансового становища, а не погіршити та одночасно збагатити кредиторів. Хороша новина в тому, що дотримуватися цих правил може будь-хто, навіть якщо він не заробляє багато грошей. Кожна людина може взяти кредити онлайн в Україні для забезпечення своїх потреб.

Правила кредитування, які використовують багаті люди

Використовуйте борг як важіль для зростання добробуту

Коли багаті люди займають гроші, вони роблять це, тому що хочуть покращити своє фінансове становище загалом. Вони можуть зробити це, використовуючи кошти, що надаються кредиторами. Ви можете зробити те саме.

Наприклад, багата людина може взяти позику на купівлю інвестиційної власності, яка приносить стабільний дохід і дорожчає. Це може збільшити їх чисту вартість зі зростанням вартості активів. Або вони можуть використовувати маржинальну позику, щоб інвестувати більше грошей на фондовому ринку, щоб спробувати отримати вищий прибуток.

Заможні люди також можуть вирішити взяти у позику, тому що це дозволяє їм краще використовувати свої ресурси. Наприклад, багаті люди зазвичай беруть іпотеку. Це тому, що відсоткові ставки низькі, а відсотки не оподатковуються. Вони можуть отримати позику під низькі відсотки та вкласти свої гроші в активи, що приносять великий прибуток.

Уникайте запозичення для споживання

Як правило, багаті люди не позичають гроші для покупки споживчих товарів, які їм не по кишені. Наприклад, вони не братимуть позички на продукти, для фінансування дорогої відпустки або покупки модного одягу, прикрас.

Живучи на бюджет і уникаючи боргів за активи, вартість яких не збільшується, ви також можете позичати, як багата людина.

Тримайтесь якомога далі від хижих кредиторів

Багаті люди уникають позичок під високі відсотки із хижацькими умовами, такими як надмірні комісії та дуже короткі терміни погашення. Це включає позички на покупку автомобіля і позички до зарплати.

Проте цього типу запозичень легше уникнути, якщо ви багаті та маєте хорошу кредитну історію, а кредитори конкурують за ваш бізнес. Але це хороша ідея — спробувати мінімізувати цей тип боргу, навіть якщо ви маєте фінансові труднощі. Наприклад, якщо у вас немає ідеального кредиту, розгляньте можливість отримання іпотечної позички з державною підтримкою замість іпотечної позички. Пошукайте альтернативу позиці до зарплати від банку, а не позику від сумнівної МФО.