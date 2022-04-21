НЕ мегапікселі – що найважливіше в камері телефону?

Кількість мегапікселів – параметр камери, яким виробники найчастіше намагаються залучити покупців. Значна кількість мегапікселів для багатьох є гарантом того, що знімки вийдуть більш якісними, чіткими та професійними.





Такий висновок активно нав’язувався виробниками багато років, тому інші характеристики камер вони афішують не так активно, а іноді взагалі приховують. Це найчастіше відноситься до моделей низького та середнього цінового сегмента, камери яких не можуть похвалитися нічим, крім великої кількості мегапікселів.

Давайте розберемося, які характеристики камери смартфона дійсно впливають на якість фотографій, і чому деякі пристрої з 64 Мп знімають гірше ніж флагмани з 12 Мп.

Розмір матриці та розмір пікселів

Велика кількість мегапікселів може забезпечити чіткіші знімки, тобто фотографії при збільшенні або друку залишаться деталізованими. Але важливий і розмір матриці, на якій розташовуються пікселі. Якщо їх занадто багато, через високу щільність пікселів зменшиться їх розмір, а значить і кількість світла, яку вони можуть сприймати. При цьому кількість світла та якість освітлення – один з головних параметрів, що впливає на якість знімків. Чим більше світла, тим краще вийдуть кадри.

Звідси можна дійти невтішного висновку, що звертати увагу треба не лише на кількість пікселів, а й на:

Діагональ матриці вимірюється в дюймах і має вигляд дробу «1/число» (наприклад, 1/2.6). Також може вказуватись розмір матриці в міліметрах. Значення діагоналі для якісних знімків – 1/2.6, 1/2.3.

Розмір пікселів – вимірюється в мкм (μm). Значення для якісних знімків: 1.55 – 1.40 мкм.

Чим вище значення цих характеристик, тим якіснішими і чіткішими будуть знімки. І якщо розмір пікселів виробники рідко вказують в технічних характеристиках камери, діагональ матриці можна знайти практично завжди.

Важливо! Так як діагональ матриці має вигляд дробу, то її значення тим більше, чим менше друга цифра після одиниці.

Апертура (діафрагма)

Розмір діафрагми у камері телефону відповідає за кількість світла, що може пропустити об’єктив. Оскільки кількість світла безпосередньо впливає на якість фотографій, на цей параметр слід звернути особливу увагу.

Розмір діафрагми також має вигляд дробу, де на першому місці стоїть буква f, а потім число. Чим ширша діафрагма (пропускає більше світла), тим менше має бути число. Наприклад, значення f/2.6 буде гіршим, ніж f/1.6. Також діафрагма може позначатися як “F 1.6” – різниця тільки в написанні, але це той самий параметр.

Значення діафрагми для якісних знімків: f/1.8, f/1.7, f/1.6.

Стабілізація

Важливий параметр, хоча й не такий значний, як інші. Стабілізація дозволяє уникнути розмитих фотографій та трясіння камери під час зйомки відео. Але її якість залежить від типу стабілізації, яких лише три:

Цифрова.

Оптична.

Гібридна.

Цифрова стабілізація є найпростішою і найдешевшою – її наявність не надто підвищує собівартість смартфона. Загалом вона справляється зі своїм завданням, але в процесі роботи обрізає кількість пікселів, що погіршує якість фотографій.

Оптична стабілізація використовує власні апаратні механізми, не обрізає пікселі, а знімки виходять яскравішими, чіткішими і без шумів.

Гібридна стабілізація постійно використовує оптичну стабілізацію, а цифрову може додатково підключати за допомогою окремої функції або інтелектуального вибору під час зйомки.

Таким чином, гібридна стабілізація – найоптимальніший варіант, оскільки забезпечує чіткі знімки без розмиття, при цьому не погіршуючи якість та не обрізуючи кількість пікселів.

Обробка зображень (ПЗ телефону)

Для отримання якісних знімків на камеру смартфона важливим є і те, як зображення обробляється за допомогою спеціального ПЗ. Трапляється так, що камера має хороші параметри, але програмна частина не може повною мірою розкрити їх, через що знімки бувають замиленими, неправильно передають кольори і т.д. Таке найчастіше трапляється з бюджетними моделями, а ось пристрої середнього цінового сегмента та флагмани майже ніколи не мають проблем з алгоритмами обробки.

Дізнатися про те, що програмна частина бажає кращого, з технічних характеристик не вийде. І навіть фотографії, зроблені в магазині, не допоможуть – знімки там практично завжди виходять чіткими через гарне освітлення від ламп у салоні. А недоліки ПЗ можуть показати себе тільки за певних умов, наприклад, в умовах низького освітлення, активації нічного режиму, макрозйомки і т.д.

Тому орієнтуватися на роботу програмної частини можна тільки при повноцінному використанні камери в різний час доби, різному освітленні і різних режимах зйомки. Робити це доведеться або на своєму досвіді, або на досвіді інших покупців, що опублікували огляди тієї ж моделі телефону та її камери.