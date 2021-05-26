Розповідаємо, до якого покоління мобільного зв’язку відносяться значки G, E, H, H + і т. д. на смартфоні

Коли ми спілкуємося в месенджерах, сидимо в інтернеті або дивимося відео на смартфоні, то не сильно звертаємо увагу який значок у верхньому рядку, який горить в даний момент. Проте, якщо швидкість впала, відео стало пригальмовувати, а фотографії довго завантажуються насамперед ми перевіряємо поточний рівень мережі, а головне – яка технологія передачі даних зараз включена. Саме від цього залежатимуть максимально доступні швидкості та затримки передачі даних. Розповімо коротко про те, які значки відносяться до різних поколінь мобільного зв’язку, що працюють зараз в Україні.





2G

Найпоширенішим стандартом другого покоління є GSM. Завдяки йому розмови через мобільні мережі та доступ в них стали більш безпечними, з’явилася можливість роумінгу, ну і головне – це пакетна передача даних через загальний ресурс в соті. Саме GSM стоїть на початку довгого списку технологій мобільної передачі даних, хоча швидкості тоді були смішними за сьогоднішніми мірками.

Коли смартфон працює в 2G на екрані ви побачите: G або E

G – GPRS – найбільш низько швидкісна передача даних на мобільному телефоні. На практиці ви зіткнетеся з цифрами в межах декількох десятків кілобіт / сек.

E – EDGE – вдосконалена технологій передачі даних стандарту GSM. Але і з нею швидкості піднімуться лише до 100-200 кбіт / сек.

3G

В Україні, та й в більшості країн світу стандарт UMTS є найпоширенішим представником третього покоління. При його розробці вже враховувався інтерес до мобільної передачі даних, тому і швидкості доступні в ньому на багато краще відповідають сучасним вимогам.

Якщо смартфон передає дані через третє покоління мобільного зв’язку, то на екрані будуть горіти значки: 3G, H, H +

3G – передача даних в цьому режимі найбільш низько швидкісна в третьому поколінні мобільного зв’язку, але помітно вище ніж в 2G. На практиці ви не побачите швидкості, що перевищують 1 Мб / сек, а, швидше за все, 200-300 кбіт / сек.

H – HSDPA – завдяки багатьом нововведенням, серед яких інший підхід до планування радіоресурсів, швидкості зросли багаторазово: до 3-7 Мб / сек.

H + – HSPA – нові схеми модуляції і об’єднання декількох каналів для потреб одного смартфона дозволили підняти реальні швидкості до 20-25 Мбіт / сек.

Стандарт UMTS – до цих пір активно використовується для передачі даних через мобільні мережі. Як ви бачите, швидкості для смартфона дуже навіть прийнятні.

4G

Вимоги до швидкостей, затримок передачі даних, а також ємності мережі та ефективності використання обмежених частотних ресурсів дали поштовх до появи четвертого покоління мобільного зв’язку – 4G. Фактично єдиним стандартом, що належать до нього є LTE. І ось які значки загоряються коли смартфон підключений до нього:

Якщо ви побачите значки 4G або 4G + на екрані смартфона – значить це стандарт LTE, тобто четверте покоління мобільного зв’язку

4G, LTE – навіть коли горять ці символи швидкості передачі даних можуть підніматися до 80-100 Мбіт / сек. Однак в LTE реальна швидкість сильно залежить від доступної смуги (від 5 до 20 МГц) і поточного завантаження.

4G +, LTE + – на сьогоднішній день в Україні це найшвидша технологія передачі даних, що одержала широке поширення. Головне її нововведення – це об’єднання декількох каналів оператора, число яких може доходити до 3-4 в залежності від конкретного регіону і оператора. Завдяки цьому швидкості піднімаються до 300 Мб / сек про що не рідко розповідають в мережі.