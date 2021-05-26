Генеральне прибирання: 7 місць в телефоні, куди слід заглянути і навести там порядок

Наші телефони є сховищем величезної кількості інформації, якою ми можливо вже навіть не користуємося, але продовжуємо зберігати. Пропоную виділити час і провести суботник в своєму телефоні.





1. Контакти

Почистіть в записнику свого телефону непотрібні вам номери, пройдіться по всіх контактах і видаліть непотрібні.

2. Фото і відео

Завантажте непотрібні фото та відео в хмарне сховище. Цим ви значно заощадите місце на телефоні. Також придивіться до того, що зберігає ваш месенджер. Про те як зменшити ненажерливість Viber читайте у нашій окремій статті.

3. Додатки

Приберіть однакові за змістом програми та залиште тільки ті, якими ви користуєтеся на постійній основі. Якщо ви любитель пограти на телефоні, видаліть гри, які вже не актуальні. Також можна пройтися по списку додатків, якими ви так жодного разу і не скористалися на своєму телефоні.

4. Нотатки

Загляньте в замітки і наведіть порядок і там. Видаліть неактуальні замітки і неактуальні папки з нотатками, розсортуйте те, що не лежить в тематичних папках.

5. Абонементи

Відпишіться від непотрібних блогерів, груп та пабліків в своїх соціальних мережах. Можливо ви навіть перестали користуватися якоюсь із соціальних мереж, тоді ви можете повністю видалити там свій аккаунт і сам додаток цієї мережі.

6. Пошта

Почистіть свою поштову скриньку, видаліть непотрібні листи, відпишіться від непотрібних вам розсилок, щоб поштова скринька не забивалася спамом. Перегляньте також папку спам і не забудьте видалити все звідти, а потім і з кошика.

7. Повідомлення

Вимкніть в настройках повідомлення від додатків, які вам не потрібні, щоб не засмічувати свій інформаційний простір. Залиште повідомлення тільки від дійсно важливих додатків.

Головна порада: проводьте таке генеральне прибирання у своєму телефоні регулярно. Непотрібні фото, листи, підписки з плином часу будуть тільки відволікати і викликати фонову тривогу, що ви щось не зробили.