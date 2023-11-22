Не робіть цього, якщо хочете щоб ваш номер телефону потрапив до шахраїв

У сучасну цифрову епоху телефонні номери стали важливою частиною особистої інформації. На жаль, вони також є мішенню для шахраїв, які намагаються використати людей, які нічого не підозрюють. Важливо вживати проактивних заходів, щоб захистити свій номер телефону і не допустити його потрапляння в базу даних шахраїв. Ця стаття надасть цінну інформацію та практичні кроки для захисту вашого номера телефону та збереження вашої особистої інформації в безпеці.

Будьте пильні з вашою особистою інформацією

Шахраї часто отримують телефонні номери різними способами, включаючи витік даних, фішингові афери та соціальну інженерію. Будьте обережні, повідомляючи свій номер телефону, особливо в Інтернеті та на публічних форумах. Не розміщуйте свій номер телефону на платформах соціальних мереж або веб-сайтах, які не заслуговують на довіру. Крім того, перевірте налаштування конфіденційності у ваших акаунтах у соціальних мережах, щоб обмежити доступ до ваших особистих даних.

Використовуйте двофакторну автентифікацію (2FA)

Впровадження 2FA додає додатковий рівень безпеки до ваших онлайн-акаунтів. Прив’язавши свій номер телефону до акаунтів, ви зможете отримувати унікальні коди підтвердження через текстові повідомлення при доступі до конфіденційної інформації. Переконайтеся, що ви активували 2FA скрізь, де це можливо, особливо для фінансових та електронних акаунтів, щоб запобігти несанкціонованому доступу та потенційним шахрайським діям.

Будьте уважні до спроб фішингу

Фішинг-шахрайство є поширеним явищем і часто полягає у виманюванні у користувачів конфіденційної інформації, включаючи номери телефонів. Будьте обережні, переходячи за посиланнями або відповідаючи на підозрілі електронні листи, текстові повідомлення чи дзвінки. Легальні організації ніколи не запитуватимуть особисту інформацію в небажаних повідомленнях. Якщо ви сумніваєтеся, зв’яжіться з організацією безпосередньо через офіційні канали, щоб перевірити справжність запиту.

Регулярно оновлюйте своє програмне забезпечення

Оновлення програмного забезпечення має вирішальне значення для підтримання безпеки вашого мобільного пристрою. Ці оновлення часто включають патчі безпеки, які усувають вразливості, що можуть бути використані шахраями. Налаштуйте смартфон на автоматичне встановлення оновлень або регулярно перевіряйте наявність доступних оновлень, щоб мати найбезпечнішу версію програмного забезпечення.

Користуйтеся послугами телефонних номерів, орієнтованими на конфіденційність

Розгляньте можливість використання віртуальних телефонних номерів або сторонніх додатків, які забезпечують конфіденційність. Ці послуги дозволять вам мати додатковий номер телефону, який можна використовувати для онлайн-реєстрацій та покупок, захищаючи ваш основний номер телефону від потенційних ризиків шахрайства.

Уникайте невідомих і підозрілих додатків

Будьте обережні з додатками, які ви завантажуєте та встановлюєте на свій смартфон. Користуйтеся офіційними магазинами додатків, такими як Apple App Store або Google Play Store, і уважно читайте відгуки користувачів та дозволи, перш ніж встановлювати будь-які програми. Підозрілі програми можуть збирати особисту інформацію, включаючи ваш номер телефону, без вашої згоди.

Слідкуйте за своїми рахунками та кредитними звітами

Регулярно перевіряйте свої фінансові рахунки та кредитні звіти, щоб виявити будь-які несанкціоновані дії або ознаки шахрайської поведінки. Негайно повідомляйте про будь-який підозрілий інцидент своєму банку та дотримуйтесь їхніх вказівок щодо вирішення проблеми.

Підсумуємо

Щоб захистити свій номер телефону від потрапляння в базу даних шахраїв, потрібно вживати проактивних заходів і бути пильними. Обережно поводячись з особистою інформацією, використовуючи двофакторну автентифікацію, відстежуючи спроби фішингу, оновлюючи програмне забезпечення, користуючись послугами, орієнтованими на конфіденційність телефонних номерів, уникаючи невідомих додатків і контролюючи свої акаунти, ви можете значно знизити ризик стати жертвою шахрайства з використанням телефонних номерів. Застосовуючи ці практики, ви отримуєте впевненість у тому, що ваш номер телефону та особиста інформація залишаються під вашим контролем.