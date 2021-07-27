Будьте пильні: через новий челендж в TikTok гинуть діти

У TikTok набирає популярність черговий безглуздий челендж, який вже неодноразово закінчувався для учасників трагічно. Нова «забава» отримала назву Blackout Challenge, її суть – довести себе до втрати свідомості з допомогою самозадушення. Вплутуються в небезпечний челендж в основному діти, які бездумно повторюють побачене за однолітками в надії на шматочок слави, не замислюючись про наслідки.





Як повідомляє ресурс Vice, за останній місяць Блекаут Челлендж тільки в США забрав життя чотирьох дітей. Так, в одному з будинків штату Оклахома виявили 12-річного хлопчика з синцями на шиї, він був без свідомості і не подавав ознак життя. Дитину доставити в лікарню, але врятувати його медикам не вдалося, на наступний ранок хлопець помер.

Аналогічні випадки сталися ще з двома хлопцями 9 і 12 років з Мемфіса і Колорадо. В Італії через челендж в TikTok задушила себе маленька дівчинка – однієї смерті виявилося досить, щоб влада країни заборонила додатку реєструвати користувачів віком до 13-ти років. І це тільки ті події, які стали надбанням громадськості, не виключено, що постраждали від смертельного челенджу більше.

Свій коментар щодо ситуації дав представник поліцейського управління Оклахоми. Поліцейський заявив, що до дурощів дітей підштовхує нудьга, адже їм просто нічим зайняти себе на карантині. Він закликав батьків приділяти більше уваги своїм дітям, не сподіватися на їх розсудливість і ретельно стежити, чим шибеники займаються в інтернеті і за його межами.