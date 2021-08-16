Як убезпечити себе від злому смартфону і шахраїв у 2021 році

Інтернет звичайно – класна річ. Однак, одночасно з цим, дуже небезпечна. Адже зараз орудують стільки хакерів і шахраїв в мережі, що трапляються навіть ті, хто думає, що нібито “шарить” в цих речах.





Тому, потрібно проявляти зараз особливу обережність в своїх діях. Адже халатне ставлення до безпеки в мережі може не просто зіпсувати ваш пристрій, але і позбавити вас грошових коштів. Зараз ми розглянемо все те, що не можна робити на смартфоні, поки у вас включений інтернет.

Підозрілі програми з магазину

Настійно не рекомендуємо встановлювати з Google Play або App Store маловідомі та підозрілі програми. Більшою мірою, звичайно, це стосується користувачів Google Play.

App Store відноситься до модерації додатків набагато серйозніше, і пропустити туди якусь “туфту” дуже складно. Крім того, створити вірусний додаток на iOS досить складно. Тут є система пісочниці. Вона має на увазі, що Apple обмежує можливості додатків, які їй не належать. Тим самим, жодин з встановлених користувачем додатків, не може отримати доступ до даних інших програм. Також у них немає прав адміністратора. Тому вони не зможуть змінювати системні налаштування.

Google Play, не дивлячись на наявність системи модерації, на жаль, все одно пропускає різну шкідливу дурницю. Додатки бувають настільки дивними, що можуть не тільки зжерти на вашому смартфоні кілька сотень мегабайт трафіку, а й зазіхнути на ваші особисті дані, банківську інформацію, і паролі.

Першим критерієм, за яким ви можете визначити підозрілий додаток – це звичайно ж відгуки.

Якщо у додатка низький рейтинг і постійні скарги коментаторів на баги та інші проблеми, то даний додаток є сенс обійти стороною.

Крім того, у додатку можуть бути тільки хороші коментарі, і ще й повторювані. Це говорить про те, що відгуки накручені, і додаток, швидше за все гірше, ніж в описі.

Відсутність коментарів користувачів можна теж вважати певним стоп-сигналом.

Перед тим як завантажити додаток, бажано накласти на нього якийсь фільтр, і якщо додаток пройде його, то можна завантажувати.

До цих фільтрів відносяться:

Перевірений розробник і можливість зв’язатися з ним Адекватне опис Нормальний інтерфейс Не надто низький рейтинг і реалістичні коментарі. Відповіді розробника на коментарі також будуть окремим плюсом.

В цьому випадку наштовхнутися на вірусне програмне забезпечення буде набагато складніше.

Додатки не з магазинів

Тут і говорити особливо нічого. Встановлюючи APK файли з лівих джерел, ви в 100% випадках ризикуєте. Однак деякі джерела більш-менш надійні в цьому плані, і не бажають зла своїм користувачам.

В будь-якому випадку будьте обережні з дозволами, які вимагає додаток (до камери, до смс, до дзвінків і т.д.), не роздавайте йому всі дозволи бездумно.

І рекомендуємо перед тим як встановити APK, перевірити файл на онлайн антивірус.

На жаль, шахраї теж не дурні. І тепер замість додатків, вони хочуть дотягнутися до вас на сайтах, в месенджерах, в соц. мережах, на email. Звідси випливає наступна рекомендація.

Не відкривайте підозрілі посилання

Ніколи, навіть з цікавості. У тому випадку, коли ви навіть не уявляєте, куди вони можуть вести.

Остерігатися посилань потрібно як від тих, що вам хтось надіслав, особливо незнайома людина, так і від тих, що ви виявили самі. Від знайомих людей теж потрібно переходити за посиланнями з обережністю, адже їх могли зламати.

Деякі хакери не тільки заманюють вас клікнути по посиланню на вигідну пропозицію, але і можуть вас налякати. Наприклад, написавши, що ваш пристрій заражено, і потрібно терміново завантажити якийсь антивірус.

Тут не панікуємо і не ведемося на це. Проблеми почнуться тільки тоді, якщо ви завантажите той “антивірус”, що вам запропонували ці шахраї.

Паролі

Дану рекомендацію чомусь багато хто ігнорує, а потім дуже шкодують про це.

А рекомендація дуже проста – придумайте складний пароль, але при цьому не використовуйте одну і ту ж комбінацію на різних акаунтах.

Особливо коли ці слова або числа пов’язані з загальнодоступною інформацією про вас. Наприклад, дата народження, ПІБ і т.д.

Також в паролі не повинно бути того, що він охороняє, наприклад

Також не варто генерувати багато паролів, і все записувати в якийсь файл. Це як мінімум незручно.

Ще небезпечно зберігати паролі в нотатках з онлайн синхронізацією. Адже якщо зламають цей акаунт, то отримають доступ до всіх інших. Але якщо цей спосіб зберігання вам зручний, то максимально захистіть цей акаунт усіма можливими способами.

Для зручного зберігання паролів існують зручні менеджери паролів. Є спеціальні додатки, сервіси, і розширення для браузерів.

Але все таки, далеко не всі користувачі уважно стежать за своїми паролями. Тому була придумана така річ – як двоетапна аутентифікація. Вона має на увазі додаткове підтвердження, наприклад через SMS або додаток, якщо ви зайшли з незнайомого пристрою. І якщо є така можливість, рекомендуємо завжди включати цей режим.

Не підключати смартфон до публічних точок доступу Wi-Fi

Дана рекомендація може ускладнити багатьом життя, але все ж. Справа в тому, що публічні точки доступу не використовують протокол шифрування, і це означає, що хтось інший, використовуючи цю ж точку доступу, може забрати у вас доступ від ваших акаунтів.

Що ж це, тепер витрачати свої кревні мегабайти або переходити на безлімітний інтернет? Можливо так. Але якщо такої можливості немає, то з цієї точки доступу хоча б не заходьте в свої основні акаунти соц. мереж, банків, пошти. Особливо з браузера.

Але щоб додатково захистити себе, використовуйте VPN. В цьому випадку хакер банально не зможе перехопити ваші дані і увійти у ваш акаунт.

Особиста інформація

Дуже не рекомендуємо публічно викладати особисту інформацію про себе в соц. мережах. Хоча б зробіть її відкритою тільки для друзів.

Це все можливість для шахраїв ще ближче підібратися до цінної особистої інформації.

Крім того, якщо ви любитель “повоювати” в коментарях, то також не рекомендуємо робити це з головної сторінки. У століття інформації знайти вас не складе великих труднощів.

Опитування

Якщо вони не стосуються роботи сервісу. Ідея начебто цікава. Але таким чином рекламщики складають ваш персональний образ, щоб потім завалювати вас релевантною рекламою. Проходження таких опитувань ніяких плюсів вам не принесе.

Підсумок

Це далеко не весь список того, що не варто робити в інтернеті на смартфоні або ПК. Окремої статті заслуговує список сайтів, які не рекомендують для відвідування без вжитих заходів безпеки. Однак, ви вже в більшості захищені, знаючи перераховані вище запобіжні заходи.