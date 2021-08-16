Стало відомо, чому Європу і Африку ніколи не з’єднають мостом

Сучасний світ складається з безлічі завдань, які здавалося можна легко вирішити, якщо вони представлені у вигляді креслення або малюнка. Основна проблема в тому, що не можна дізнатися про підводні камені, через які виникають проблеми і складності. Африка і Європа перебуває на відстані один від одного всього в 14 кілометрах, але об’єднати їх так і не вийшло.





У чому ж стоїть проблема?

Материки, які розділені між собою

Якщо звернутися до історії про Землю, то існує всім відомий факт про материки, що вони не стоять на місці. Вони або групувалися в один великий континент, або ділилися на частини. Тому, земна поверхня постійно перетворюється, а величезні території діляться на маленькі шматочки.

За зміною поверхні Землі, відповідає сам всесвіт. За втручання в природне формування людини, його робота не має великої ваги. Можна звернути увагу на Панамський канал, в який було вкладено багато сил, але порівнювати з природними змінами ніяк не можна, так як вони розривають безліч островів на частини.

Для людини постійне облаштування свого особистого життя є важливим, але тільки деякі спроби для вибудовування шляхів, стають успішними. Для прикладу візьмемо Ла-Манш і Євротунель. Було витрачено достатньо грошових коштів і загальних зусиль, щоб досягти потрібного результату.

Якщо мати величезне бажання, то можна з’єднати магістраллю місця, розділені між собою. Але на практиці все інакше. Європа і Африка досі не мають ніяких магістралей. Тому що, все впирається в можливості зведення.

Ла-Манш, тунель

Чому не можна з’єднати ці два материки?

На перший погляд все здається дивним. 14 км не така велика відстань. Хіба в Євросоюзі немає можливості, щоб протягнути міст між двома країнами для сухопутного перевезення? Як показує практика – неможливо.

Тому що Гібралтар вважається найглибшою протокою, і на побудову опор не вистачить всіх ресурсів ні від Європи, ні від усього людства. Щоб розібратися, в чому причина неможливого зведення моста, можна розглянути інші протоки і їх глибину, через які вже побудовані мости і вириті тунелі.

Ла-Манш має глибину 174 метра. Відомо, що де знаходиться Ла-Манш, був викопаний тунель, так як будівництво неймовірно великих мостів має певну складність.

А що стосується протоки між Африкою і Європою, то його глибина сягає 800-900 метрів, з найглибшим місцем 1181 метр. Але це ще не всі факти, що заважають протягнути міст. Гібралтарська протока має потужну течію, що досягає до 110 трильйонів куб. метрів води за один рік, це приблизно три озера Байкал об’єднаних в одне.

Пролив Гібралтар має протилежну течію. У верхній половині протоки вода прямує на схід, а в нижній – на захід. Тим самим Середземномор’я дихає, і обмінюється водними протоками з Атлантичним океаном. Тоді які ж повинні бути параметри, щоб опори моста змогли витримати такий натиск і мати довжину, що перевищує найвищий хмарочос у світі.

В Гібралтарській протоці в деяких місцях, глибина може досягати до 2 км, якщо все правильно підрахувати, то не так-то й багато в людському розумінні, а з боку ресурсів – небувалі розтрати. При врахуванні сильної течії Гібралтарської протоки, зведення колон буде досить складним процесом морського будівництва. А що тоді говорити про експлуатаційні характеристики, необхідний захист від паводків, як цунамі або інші природні катаклізми.