Складено рейтинг кращих смартфонів 2021 року від 6000 до 7000 гривень

У 2021 році придбати класний смарт можна за цілком розумні гроші. Спасибі китайським виробникам, що задали моду на доступні пристрої з гідними характеристиками, яку підхопили мастодонти ринку. Тому, якщо у вас бюджет в районі 6-7 тисяч, вибирати є з чого. П’ятірку найкращих девайсів за ці гроші ви знайдете далі.





№5 – Realme Narzo 30

Новенький бюджетник Realme оснащений 90-герцовим екраном, що дозволяє насолоджуватися плавними анімаціями і бадьорим для такої ціни процесором Dimensity 700, на якому нормально працюють сучасні ігри. З автономністю теж все нормально – батарея ємністю 4890 мАг впевнено живе день далеко від розетки.



№4 – Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 цікавий якісним AMOLED екраном, що видає контрастну і соковиту картинку. Нестачі потужності теж немає – Snapdragon 678 добре справляється з елементарними завданнями, та й ігри на середніх налаштуваннях йдуть плавно. До того ж, у пристрою є вологозахист IP53 – солідний набір для смарта за таку ціну.

№3 – Samsung Galaxy A32

Якщо ви до цих пір скептично ставитеся до китайських смартфонів, придивіться до Galaxy A32. У моделі сміливий дизайн з незвично оформленим блоком основної камери, 90-герцовий екран і непоганий Helio G80 під капотом. Радують і фотоможливості всіх чотирьох сенсорів з роздільною здатністю 64, 8, 5 і 5 МП.



№2 – Xiaomi Poco X3 Pro

У своєму сегменті це найпродуктивніший апарат. Завдяки Snapdragon 860 пристрій набирає в AnTuTu 450 тисяч балів, чим не може похвалитися жоден телефон за такі гроші. Також на борту пристрою 6.67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, стереодинаміки і АКБ ємністю 5160 мАг, якого вистачає на день активного геймінгу.



№1 – Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro комплектується 120-герцовим AMOLED екраном, продуктивним Snapdragon 732G і акумулятором ємністю 5020 мАг. Дивно, але і для фоток пристрій згодиться – квадрокамера 108 + 5 + 5 + 2 МП робить шикарні фотографії, з якими не доведеться довго возитися в редакторі перед вивантаженням в соцмережі.