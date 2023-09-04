Фото Xiaomi 13T Pro спливли в Мережі за два тижні до анонсу

Серія смартфонів Xiaomi 13T, яку мали представити в Європі ще 1 вересня, схоже, змусить нас почекати ще трохи.

Інсайдер Paras Guglani опублікував повний список характеристик Xiaomi 13T Pro, стверджуючи, що глобальний запуск швидше за все відбудеться 16 вересня. Він також поділився кількома зображеннями пристрою.

Згідно з витоком, Xiaomi 13T Pro оснащений процесором Dimensity 9200. Користувачі зможуть вибрати між 12 і 16 ГБ оперативної пам’яті та різними варіантами зберігання: 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Пропонуються два колірні рішення: класичний чорний зі скляною задньою панеллю і світло-блакитний з текстурою, що нагадує шкіру.

Пристрій порадує вражаючим 1,5K OLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, максимальною яскравістю 2600 ніт та плавним затемненням 2880 Гц.

Він також підтримуватиме HDR 10+. Любителі фотографії оцінять різноманітну камеру, включаючи 50-мегапіксельний основний моудль Sony IMX707, 13-мегапіксельний об’єктив ультраширококутний і 50-мегапіксельний телеоб’єктив. Для селфі передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера Sony IMX596.

Крім того, смартфон буде оснащений потужним акумулятором на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки на 120 Вт.