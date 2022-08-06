Анонсований смартфон Samsung Galaxy A23 5G

Компанія Samsung презентувала 5G-версію свого найдоступнішого смартфона Samsung Galaxy A23. Компанія не стала називати багато характеристик, проте головною відмінністю, як і слід було очікувати, став процесор. Замість Snapdragon 680 було встановлено неназваний восьмиядерний чіпсет. Чутки говорять, що це Snapdragon 695, але сам виробник ніяких деталей не публікує. Можливо, це говорить про те, що до різних країн новинка надійде з різними чіпами.





Що стосується камери та пам’яті, жодних змін немає. На задній панелі розташовані 4 об’єктиви з роздільною здатністю 50+5+2+2, спереду ж розташована 8-мегапіксельна фронталка.

Також смартфон має 4/6/8 ГБ ОЗП + 64/128 ГБ ПЗУ. Екран смартфона має роздільну здатність Full HD+, діагональ 6.6 дюйма та частоту оновлення 90 Гц. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5000 мАг, а сканер відбитків пальців убудований у кнопку живлення.

У продаж апарат надійде з операційною системою Android 12 та One UI 4.1. Вартість пристрою поки що невідома.