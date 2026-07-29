AMD представила бюджетну відеокарту Radeon RX 9050 у версіях на 4 та 8 ГБ пам’яті

Компанія AMD анонсувала доступну відеокарту Radeon RX 9050, розширивши лінійку графічних рішень на архітектурі RDNA 4. Новинка розрахована на ігри у роздільній здатності 1080p і виходить у двох конфігураціях відеопам’яті — на 4 та 8 ГБ.

В основі карти лежить урізана версія графічного процесора Navi 44 із 16 обчислювальними блоками та 1024 потоковими процесорами. Заявлена продуктивність у форматі FP32 сягає близько 5,3 терафлопса. Ігрова частота становить 1920 МГц, а в режимі boost — до 2600 МГц. Карта також отримала третє покоління блоків трасування променів, ШІ-прискорювачі та 32 МБ кеша Infinity Cache.

Головна відмінність між версіями — обсяг і підсистема пам’яті. Модель на 8 ГБ використовує пам’ять GDDR6 зі 128-бітною шиною та пропускною здатністю 288 ГБ/с. Варіант на 4 ГБ отримав удвічі вужчу 64-бітну шину з пропускною здатністю 144 ГБ/с і призначений виключно для готових комп’ютерів (OEM) — окремо в роздрібному продажу він не з’явиться.

Типове енергоспоживання карти становить 92 Вт, для живлення використовується один 8-контактний роз’єм, а рекомендована потужність блока живлення — 450 Вт. Серед відеовиходів — DisplayPort 2.1a та HDMI 2.1b, є також підтримка кодування й декодування AV1 і технологій масштабування FSR.

Роздрібна версія на 8 ГБ оцінена приблизно від 279 доларів. Спершу карта надійде на ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону, Японії та Латинської Америки, тож у деяких країнах вона може бути недоступна. Повернення бюджетних відеокарт із 4 ГБ пам’яті у 2026 році вже викликало неоднозначну реакцію, адже такого обсягу для частини сучасних ігор може бракувати навіть у налаштуваннях 1080p.