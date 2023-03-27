Куленепробивний костюм «Джона Уіка» існує, його показали на відео

Джеймс Хобсон, автор YouTube-каналу Hacksmith Industries, представив справжній куленепробивний костюм. На перший погляд, це звичайний піджак і жилет, але насправді це надійний «охоронець», здатний врятувати тіло від пострілів.

Вперше куленепробивний костюм показали у другій частині «Джона Уіка». З того часу інженер працював над створенням схожого одягу. До виходу четвертої частини блогеру все-таки вдалося втілити свій задум.

Погляньте на це самі:

Над проектом працювали 1,5 роки. У ньому брали участь як сам блогер, так і військові та кравці. Костюм обійшовся автору в 96 000 доларів (3,5 млн. гривень).

Сам костюм виготовлений з класичної тканини, але всередині ховається 20 шарів кевлару та спеціальний шар із міцного полімеру. Підсумок: костюм здатний витримувати постріли зі зброї з калібром 357.

Костюм протестували у стрілецькому клубі, що показали у ролику блогера. Найбільше глядачів здивувало те, що костюм виглядає абсолютно звичайно, що може зіграти на руку тим, хто захоче використати його за призначенням.