Французький вуличний художник малює 3D-графіті, і це видовище не для людей зі слабкими нервами

Міські джунглі, найчастіше, виглядають надто вже нудно, і вуличні художники бачать своє завдання в тому, щоб вдихнути в них нове життя. Чи не кожне графіті змушує захоплюватися рядових жителів мегаполісів, але існують справжні шедеври, зустріч з якими може зарядити емоціями на весь день.





До таких творів можна віднести роботи французького художника П’єро Скафа. Він робить графіті в форматі інтерактивних 3D-ілюзій, які нібито вистрибують на вас зі стіни. Малюнки стають точками тяжіння в місцях, де попрацював П’єро: туристи і місцеві жителі люблять фотографуватися з унікальними пам’ятками.

Створення подібних творінь – процес досить трудомісткий, потрібно володіти серйозним рівнем знань в питаннях перспективи, світла і багато іншого. При цьому вуличний майстер не отримував академічної освіти в області живопису, а дійшов до всього своєю працею і завзятістю.

Якоїсь конкретної тематики автор не дотримується, але особливо ефектними у нього виходять зображення хижих тварин, яких ніяк не чекаєш побачити в міському середовищі. Вони наочно показують, що графіті – це не завжди просто вандалізм, але ще і дивовижний і дуже технічний вид мистецтва.