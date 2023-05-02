iPhone 15 Pro можна буде на пряму підключити до монітора

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримають нову функцію для відображення картинки з камер у режимі реального часу на моніторі. Відеопотік у роздільній здатності 4K передаватиметься на зовнішній дисплей через порт USB-C, який, ймовірно, матиме інтерфейс підключення Thunderbolt 3. Про це повідомляє інсайдер про @analyst941, який раніше надавав точну інформацію про інші плани Apple, зокрема про появу на «айфонах» Dynamic Island.

Після підключення до монітора через Thunderbolt iPhone 15 Pro/Pro Max повинні відображати на своїх дисплеях лише елементи керування камерою, а відеопотік буде перенаправлений назовні. Монітор, з іншого боку, показуватиме лише зображення без інтерфейсу користувача зі співвідношенням сторін 16:9.

Ця функція повинна бути затребувана серед тих, хто займається відеозйомкою на iPhone у професійному чи напівпрофесійному середовищі. На практиці нею навряд чи користуватиметься більшість користувачів. Про інші програмні фішки переходу нових iPhone на USB-C поки невідомо, хоча теоретично Apple може готувати свій «режим ПК», аналогічний Samsung DeX у смартфонах Galaxy.

Інсайдер звертає увагу, що нова функція не буде присутня у базових iPhone 15 та iPhone 15 Plus, які отримають звичайний порт USB-C, а не Thunderbolt 3.

Thunderbolt – це фірмовий стандарт, розроблений Apple у співпраці з Intel. Він забезпечує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с (USB 3.1 підтримує лише до 10 Гб/с), а також підтримує підключення моніторів 4/6К з частотою 60 Гц і може передавати живлення з потужністю до 100 Вт.