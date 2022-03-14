Hardnews

Sony йде з Росії – продажі консолей PlayStation та ігор припинено

Sony Interactive Entertainment вирішила зупинити свою діяльність на території РФ.

14.03.2022
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Що це означає? Те, що офіційні поставки ігрових приставок PlayStation 4 і PlayStation 5 до Росії зупиняються . Продажі ігор у цифрі (через магазин PlayStation Store) та роздробі теж. Мережі розпродують залишки, поповнень чекати не слід. Сервіс PlayStation Plus в РФ також недоступний.


Проблеми з доступом до PS Store спостерігаються у багатьох власників консолей PS4 та PS5. Придбати ігри не виходить, іноді не вдається завантажити раніше придбані проекти. У PlayStation Network російських геймерів зустрічає сумне повідомлення про тотальне припинення всіх операцій.

До речі, Sony не єдина компанія, що пішла. Два її прямі конкуренти, Microsoft і Nintendo, також повідомили, що йдуть з російського ринку. У магазинах розпродують залишки продукції. Нових постачань не буде.

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14.03.2022
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