Sony йде з Росії – продажі консолей PlayStation та ігор припинено
Sony Interactive Entertainment вирішила зупинити свою діяльність на території РФ.
Що це означає? Те, що офіційні поставки ігрових приставок PlayStation 4 і PlayStation 5 до Росії зупиняються . Продажі ігор у цифрі (через магазин PlayStation Store) та роздробі теж. Мережі розпродують залишки, поповнень чекати не слід. Сервіс PlayStation Plus в РФ також недоступний.
Проблеми з доступом до PS Store спостерігаються у багатьох власників консолей PS4 та PS5. Придбати ігри не виходить, іноді не вдається завантажити раніше придбані проекти. У PlayStation Network російських геймерів зустрічає сумне повідомлення про тотальне припинення всіх операцій.
До речі, Sony не єдина компанія, що пішла. Два її прямі конкуренти, Microsoft і Nintendo, також повідомили, що йдуть з російського ринку. У магазинах розпродують залишки продукції. Нових постачань не буде.