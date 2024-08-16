Експерти склали ТОП iPhone-нів, які можна купити в серпні 2024 року

iPhone 15 Pro названо найкращим iPhone за сукупністю якостей. У нього ідеальні розміри, яскравий 6,1-дюймовий дисплей, швидкий процесор, титанова рамка і дивовижна камера з основним модулем на 48 Мп.

Флагман iPhone 15 Pro Max на другому місці. У нього видатна автономність, топова камера з 5-кратним зумом. Але розміри завеликі.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus також можна розглянути, оскільки це чудові сучасні iPhone з дуже хорошими 48-мегапіксельними камерами. Але екрани на 60 Гц застаріли.

Найкращим недорогим iPhone визнано iPhone 13, який, як і раніше, актуальний. Він непогано знімає і швидко працює.

iPhone 14 і iPhone 14 Plus теж гідні моделі, які круто знімають і мають досить потужну начинку.

iPhone SE (2022) потрапив до топу, як найкращий із сучасних iPhone, який не коштує космічних грошей. Крім того, він компактний (з 4,7-дюймовим екраном) і відмінною камерою на 12 Мп.