Експерти склали ТОП iPhone-нів, які можна купити в серпні 2024 року
iPhone 15 Pro названо найкращим iPhone за сукупністю якостей. У нього ідеальні розміри, яскравий 6,1-дюймовий дисплей, швидкий процесор, титанова рамка і дивовижна камера з основним модулем на 48 Мп.
Флагман iPhone 15 Pro Max на другому місці. У нього видатна автономність, топова камера з 5-кратним зумом. Але розміри завеликі.
iPhone 15 і iPhone 15 Plus також можна розглянути, оскільки це чудові сучасні iPhone з дуже хорошими 48-мегапіксельними камерами. Але екрани на 60 Гц застаріли.
Найкращим недорогим iPhone визнано iPhone 13, який, як і раніше, актуальний. Він непогано знімає і швидко працює.
iPhone 14 і iPhone 14 Plus теж гідні моделі, які круто знімають і мають досить потужну начинку.
iPhone SE (2022) потрапив до топу, як найкращий із сучасних iPhone, який не коштує космічних грошей. Крім того, він компактний (з 4,7-дюймовим екраном) і відмінною камерою на 12 Мп.
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