Чим стаціонарний комп’ютер краще ноутбука: та й чи так це насправді

В останні роки ноутбуки стали більш популярніші, ніж стаціонарні комп’ютери. Основна причина криється в мобільності останніх. Однак покупка системного блоку на ділі більш вигідна і тому є ряд причин. Про це ми і поговоримо нижче.





Системні блоки і ноутбуки завжди були конкурентами. Обидва види пристроїв мають свої переваги і недоліки, які проявляються в тій чи іншій ситуації. У цьому тексті ми перерахуємо причини, чому стаціонарні комп’ютери краще ноутбуків.

Апаратна частина

Мабуть, найбільш важлива причина, по якій є сенс вибрати системний блок замість ноутбука – це більш потужне залізо.

Навіть найдорожчий і топовий лептоп буде поступатися по начинці настільним комп’ютерам. Причин тому багато – і обмежений простір усередині ноутбука (наприклад, пару потужних відеокарт всередину не поставити, та й запас постійної пам’яті тут обмежений), і необхідність зробити його автономним (начинка повинна бути по можливості енергоефективною), та й з охолодженням тут все складно.

Ціна

Вище згадувалося, що по залізу стаціонарні ПК виявляються в більш виграшному положенні, але при цьому, навіть якщо ви збираєте конфігурацію, аналогічну наявній в ноутбуці, в системному блоці вона виявиться дешевше.

Варіативність збірки

Ноутбуки – це вже укомплектовані пристрої. Максимум, що може зробити користувач – це підібрати оптимальну готову збірку виходячи з бюджету. Тобто тут вирішує не покупець, а виробник, що і як буде скомпоновано в ноутбуці.

Стаціонарний ПК може бути зібраний повністю з нуля, єдине обмеження – це сумісність комплектуючих.

Дизайн

Звичайно, сучасні ноутбуки і особливо ігрові моделі нерідко пропонують оригінальний дизайн і яскраві рішення, але і з цієї точки зору стаціонарні ПК демонструють набагато більше можливостей.

Причому мова йде не тільки про підсвічування, прозорість корпусу, використовувані матеріали або колірні рішення, але і найбільш неймовірні форми. Наприклад, апаратна частина може розміщуватися всередині столу, який виступає в даному випадку корпусом.

Розмір дисплея

Найбільший ноутбук має діагональ 17 дюймів, зрідка зустрічаються монстри з екранами 19 дюймів, але навіть вони поступаються комп’ютерам, які часто в якості самих невеликих дисплеїв пропонують 22-дюймові панелі. При цьому 17-дюймові лептопи в силу розмірів важко назвати мобільними, а це основна перевага даного класу техніки.

А ось з ПК вже на етапі його збірки користувач відразу може вибрати відповідний екран будь-якого розміру.

Інтерфейси

Ноутбуки завжди обмежені в кількості і видах роз’ємів. Іноді для підключення всієї потрібної периферії доводиться купувати перехідники або док-станції, що викликає додаткові витрати і, через очевидні причини, не дуже зручно.

Стаціонарні ПК завжди мають більше роз’ємів, а значить, ймовірність того, що їх не вистачить, вкрай низька.

Пристрої введення

Купуючи ноутбук, користувач не тільки вибирає його начинку і розмір екрану, але і погоджується на наявну клавіатуру і тачпад. І якщо возити з собою мишу, яка часто купується в якості альтернативи тачпаду, не важко, то тягати з собою клавіатуру, яка буде зручніше штатної, точно не найвдаліша затія. Особливо від цього страждають геймери, адже для них пристрої введення мають важливе значення, так як суттєво впливають на якість ігрового процесу.

При покупці ПК можна відразу підібрати периферію, яка буде задовольняти цілі і бажання користувача.

Можливість апгрейду

Не секрет, що ноутбук – це девайс, вельми обмежений у питаннях при оновленні апаратного забезпечення. Як правило, користувачі без зайвих проблем (і це правило працює не завжди) можуть поміняти або додати постійну і оперативну пам’ять.

Решта вузлів змінити вельми проблематично, і взятися за це можуть лише хороші фахівці. Оновити системний блок можна на 100%, при цьому будь-який користувач, який хоча б трохи розбирається в ПК, зможе це зробити в домашніх умовах.

Простота обслуговування

Цей пункт частково випливає з попереднього. Системний блок легко розібрати не тільки, щоб в ньому щось поміняти, але і просто для його очищення від пилу або заміни термопасти.

З ноутбуками все набагато складніше. Іноді їх конструкція виявляється настільки складною, що прості процедури по обслуговуванню віднімають багато сил і часу. Досвідчені користувачі часто у відгуках про ноутбуки пишуть не тільки про те, як він працює, але і про його внутрішню збірку, щоб менш обізнані користувачі не отримали в розпорядження лептоп, який просто не вдасться почистити.

Строк служби

Будь-який пристрій має свій термін служби. Причому заявлений виробником час може виявитися істотно менше, якщо не дотримуватися певних правил. Одним з них є згадане вище обслуговування – почистити системник набагато простіше, ніж ноутбук, а без цього ризик поломки зростає в рази.

Є й інші нюанси. В силу фізичних розмірів комп’ютери охолоджуються краще, а значить, окремі вузли не піддаються дії надмірного тепла, що теж може впливати на термін служби.

Охолодження

Головна біда сучасних комп’ютерів і ноутбуків вже згадувалася вище – це перегрів. При цьому в системному блоці в силу розмірів можна домогтися більш ефективного охолодження, чого не скажеш про ноутбуки.

Є і ще одна особливість. Навіть якщо в лептопі охолодження працює добре, то, з великою ймовірністю, це буде супроводжуватися підвищеним шумом. З огляду на те, що на відміну від системника (його можна заховати під стіл) ноутбук завжди поруч з користувачем, його гучна робота може доставляти незручність.

Ремонт

Ноутбук – пристрій повністю цілісний. Часто комплектуючі тут специфічні і для заміни якогось зламаного вузла потрібно рівно такий самий. Виходячи з цього, під час ремонту можна зіткнутися з тим, що потрібної деталі просто вже немає в природі (особливо якщо девайс старий), її доведеться довго чекати (поки вона буде замовлена ​​у виробника і приїде в майстерню) або вона виявиться дорогою. Все це означає, що часом ремонт лептопа виявляється настільки нерентабельним, що простіше купити новий пристрій. З системним блоком таких складнощів ви відчувати не будете.

Ще один нюанс при поломці ПК – в ремонт відправиться тільки системний блок, а вся периферія залишиться вдома, тобто можна на час поставити старий системник. При поломці ноутбука користувач позбавляється всього.

Висновок

Головна перевага ноутбука – мобільність. Якщо це не найважливіший критерій вибору, то покупка стаціонарного ПК більш розумне і вигідне рішення.