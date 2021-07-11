Експерти розповіли, чим нова Windows 11 поступається Windows 10: принаймні в цифрах

Microsoft готує до релізу відразу сім модифікацій Windows 11. З одного боку це багато, але у Windows 10 їх було 20, для зовсім різних пристроїв. Чим зумовлений такий «даунгрейд», Microsoft не пояснює. Реліз Windows 11 відбудеться до кінця 2021 року.





Сім нових Windows

Корпорація Microsoft визначилася з кількістю модифікацій своєї нової ОС Windows 11, анонсованої в кінці червня 2021 р. За даними профільного порталу MSPowerUser, користувачам буде доступно сім її версій, але рядові споживачі отримають можливість встановити лише частину з них.

Список суто призначених для користувача модифікацій, які можна встановити на домашній або робочий ПК, складається з версій Home і Pro. Сюди ж можна буде віднести і Pro for Workstations, але ця система, якщо судити по аналогічній модифікації для Windows 10, створена для робочих станцій на базі процесорів Intel Xeon, AMD Epyc і Opteron.

Семи версій Windows 11 має вистачити усьому гігантському різноманіттю пристроїв

Сфера освіти отримає версії Education і Pro Education, а корпоративним клієнтам відійде модифікація Enterprise. Остання в списку версія називається Mixed Reality, і вона призначена для пристроїв змішаної реальності, в тому числі для шоломів Microsoft HoloLens.

У Windows 10 було більше

За ранжуванням версій нова Windows 11 сильно нагадує свою попередницю, Windows 10, підтримка якої буде припинена в жовтні 2025 року. Але якщо у новій ОС в списку значиться всього сім модифікацій, то у Windows 10 їх 20, включаючи цілу купу скасованих.

У Windows 10 є ті ж Home, Pro, Pro for Workstations, Education, Pro Education і Enterprise, а версію Mixed Reality тут замінює Holographic.

Таким чином, Windows 11 не дістануться версії Enterprise LTSC (корпоративна з розширеним терміном підтримки), Team (версія виключно для комп’ютера Surface Hub) і IoT (для пристроїв інтернету речей). Всі вони на момент публікації матеріалу були доступні для Windows 10.

У список недоступних модифікацій попередньої ОС Microsoft входять Windows 10 Mobile і Mobile Enterprise для мобільних пристроїв і окрема версія Mobile IoT для пристроїв інтернету речей. Також Microsoft припинила розробку урізаної версії Windows 10 (10 S) для ПК початкового рівня і нової Windows 10 X, напрацювання з якої вона перенесла у Windows 11.

Окремо у Microsoft є ряд модифікацій Windows 10 для різних країн і регіонів. Наприклад, версії N і KN для Європи і Південної Кореї, в яких немає базових встановлених програм, включаючи медіаплеєр. Також є версії Home Single Language (базова з однією мовою інтерфейсу, призначена для країн, що розвиваються), Home with Bing (базова з встановленою за замовчуванням пошуковою системою Bing, для OEM-виробників) і China Government Edition. Дана модифікація розроблялася спеціально для уряду Китаю на базі версії Enterprise.

У підсумку за шість років існування Windows 10 (вона вийшла в кінці липня 2015 р.) Microsoft випустила в цілому 20 різних її версій. У Windows 11 їх майже втричі менше.

Куди пропали модифікації, що залишилися

На момент публікації матеріалу не було відомо, що спонукало Microsoft відмовитися від версії Windows 11 для інтернету речей або Enterprise LTSC. Також неясно, чи залишиться можливість придбання модифікації для домашніх ПК з однією вшитою мовою.

З іншого боку, відмова від версії для уряду Китаю цілком обгрунтована. Як повідомляв CNews, КНР взяла курс на повне імпортозаміщення ПЗ і заліза в держсекторі, і продукція Microsoft виявилася в числі перших, від якої влада цієї країни має намір позбутися.

Що стосується мобільних версій Windows 10, то Microsoft не зуміла втриматися в сегменті мобільних платформ і вибула з перегонів. Вона ще в 2017 р визнала смерть Windows 10 Mobile, і тепер ця система разом з іншими ділить 0,82% світового ринку мобільних пристроїв (статистика StatCounter на червень 2021 р.) інші 99,18% дісталися Google Android (72,83%) і Apple iOS (26,35%).

Що ще відомо про Windows 11

На 11 липня 2021 р Windows 11, попередня версія якої витекла в середині червня 2021 р була доступна тільки бета-тестерам. Її масове поширення почнеться протягом другої половини 2021 року.

Windows 11 відома своїми завищеними системними вимогами. Вона не запуститься на десятках мільйонів комп’ютерів по всьому світу, які в тому чи іншому плані не відповідають потрібному їй списку пристроїв. Наприклад, 4 ГБ оперативної пам’яті – це мінімальний обсяг для системи, плюс їй потрібні процесори Intel Core не нижче восьмого покоління і як мінімум AMD Ryzen 2000. Веб-камера теж скоро стане обов’язковою вимогою.

До релізу першої стабільної збірки Windows 11 залишаються лічені тижні

Крім цього, Windows 11 не стане встановлюватися на комп’ютер, якщо той не підключений до інтернету. Для завершення інсталяції їй потрібно встановити з’єднання з мережею для створення облікового запису на сайті Microsoft.

Microsoft збирається випускати глобальні оновлення для Windows 11 щороку. Для Windows 10 вони завжди виходили раз на півроку.

Що стосується оновлення до Windows 11, то для ПК на базі Windows 10 все пройде безболісно. Файли і налаштування збережуться, плюс Microsoft дасть можливість відкату на колишню систему – зробити це можна буде протягом десяти днів.

Користувачам Windows 7 пощастило менше. Офіційно цю систему можна оновити до Windows 11, але, як повідомляв CNews, тільки за допомогою чистого встановлення. Іншими словами, такий апдейт призведе до втрати абсолютно всієї інформації, якщо її заздалегідь не скопіювати на зовнішній носій.