Android 17 може отримати перевірку системи через QR-код

Google готує для Android 17 нову функцію безпеки під назвою OS Verification. Вона дозволить перевірити, чи не було змінено систему на смартфоні та чи працює пристрій на офіційній версії Android, яку визнає Google.

Ідея функції в тому, щоб захистити користувачів від підроблених або модифікованих прошивок. Такі системи можуть виглядати майже як звичайний Android, але водночас містити приховані зміни, які впливають на безпеку пристрою або відкривають доступ до даних.

Для перевірки знадобляться два смартфони: пристрій, який потрібно перевірити, і другий телефон, якому користувач довіряє. На першому смартфоні система покаже QR-код, а другий пристрій має його відсканувати. Також перевірку можна буде запустити через браузер, відкривши сайт https://verify.android/ .

Після сканування Google збере дані, потрібні для аналізу. На смартфоні, який перевіряють, з’явиться короткий підсумок стану системи, а на довіреному пристрої буде доступніша детальніша інформація, зокрема про стан завантажувача та інші важливі параметри безпеки.

Користувач зможе порівняти завантажувальний хеш із даними, які передає телефон. Якщо вони збігаються, це має підтвердити, що смартфон працює на довіреній і не зміненій версії Android.

Поки що функцію не анонсували як готову для широкого запуску. За даними Android Authority, Google лише готує її для Android 17, тож деталі роботи OS Verification ще можуть змінитися до релізу.