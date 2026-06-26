Android 17 может получить возможность проверки системы с помощью QR-кода

Google готовит для Android 17 новую функцию безопасности под названием OS Verification. Она позволит проверить, не была ли изменена система на смартфоне и работает ли устройство на официальной версии Android, признанной Google.

Идея этой функции заключается в том, чтобы защитить пользователей от поддельных или модифицированных прошивок. Такие системы могут выглядеть почти как обычный Android, но при этом содержать скрытые изменения, которые влияют на безопасность устройства или открывают доступ к данным.

Для проверки понадобятся два смартфона: устройство, которое необходимо проверить, и второй телефон, которому пользователь доверяет. На первом смартфоне система отобразит QR-код, а второе устройство должно его отсканировать. Также проверку можно будет запустить через браузер, открыв сайт https://verify.android/ .

После сканирования Google сохранит данные, необходимые для анализа. На проверяемом смартфоне появится краткая сводка о состоянии системы, а на доверенном устройстве будет доступна более подробная информация, в частности о состоянии загрузчика и других важных параметрах безопасности.

Пользователь сможет сравнить хеш загрузочного файла с данными, которые передает телефон. Если они совпадают, это должно подтвердить, что смартфон работает на надежной и немодифицированной версии Android.

Пока что эта функция не была анонсирована как готовая к широкому запуску. По данным Android Authority, Google лишь готовит её для Android 17, поэтому детали работы OS Verification ещё могут измениться до релиза.